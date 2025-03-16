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В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

Клишас предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил ввести уголовную ответственность для хозяев за самовыгул собак, чтобы защитить жизни людей.

«Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, ответственность всегда несут люди. «Ответственность за самовыгул нужно ужесточать», — отметил Клишас.

Сенатор отреагировал на сообщение главы Бурятии Алексея Цыденова в его Telegram-канале.

Цыденов рассказал о трагедии в селе Ичетуй Джидинского района, где погиб человек из-за того, что собаки были бесконтрольно отпущены. «Совместно с Хуралом посмотрим, как повысить ответственность за самовыгул», — написал Цыденов.

Он подчеркнул, что владельцы собак должны осознавать: «любая агрессия животного влечёт за собой вашу персональную юридическую ответственность».

«Закон чётко регулирует эту сферу, и безответственность не останется без последствий. Уже возбуждено уголовное дело, и виновные понесут наказание», — отметил Цыденов. Глава региона призвал всех жителей республики проявлять ответственность: «ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где!».