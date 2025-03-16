В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил ввести уголовную ответственность для хозяев за самовыгул собак, чтобы защитить жизни людей.
«Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», — написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, ответственность всегда несут люди. «Ответственность за самовыгул нужно ужесточать», — отметил Клишас.
Сенатор отреагировал на сообщение главы Бурятии Алексея Цыденова в его Telegram-канале.
Цыденов рассказал о трагедии в селе Ичетуй Джидинского района, где погиб человек из-за того, что собаки были бесконтрольно отпущены. «Совместно с Хуралом посмотрим, как повысить ответственность за самовыгул», — написал Цыденов.
Он подчеркнул, что владельцы собак должны осознавать: «любая агрессия животного влечёт за собой вашу персональную юридическую ответственность».
«Закон чётко регулирует эту сферу, и безответственность не останется без последствий. Уже возбуждено уголовное дело, и виновные понесут наказание», — отметил Цыденов. Глава региона призвал всех жителей республики проявлять ответственность: «ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где!».