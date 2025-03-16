В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

«Закон чётко регулирует эту сферу, и безответственность не останется без последствий. Уже возбуждено уголовное дело, и виновные понесут наказание», — отметил Цыденов. Глава региона призвал всех жителей республики проявлять ответственность: «ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где!».