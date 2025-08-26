В Совфеде поддержали позицию РПЦ по освящению банковских карт

Это способ верующих почувствовать поддержку Церкви и укрепиться в понимании, что даже в бытовом и материальном аспектах жизни лучше доверять себя Богу, заявила «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.
РПЦ официально разрешила россиянам освящать банковские карты, сообщалось 16 августа. Но ждать богатства после этого не стоит, пояснил священник Константин Пархоменко.
«Решение Русской православной церкви благословлять банковские карты, как бы неожиданно это ни звучало, вполне вписывается в религиозную практику: издавна верующие освящали дома, автомобили и разные вещи, которыми пользуются ежедневно. Но важно подчеркнуть, что священнослужители не обещают мгновенного богатства. Это не “магия денег”, а скорее молитва о том, чтобы в делах был порядок и благоразумие. Апостол Павел предупреждал: “Сребролюбие есть корень всех зол”. То есть сама сумма на карте не спасает и не губит человека, значение имеет то, как он распоряжается средствами. Или, например, святитель Иоанн Златоуст отмечал, что благо не в богатстве, а в его употреблении. Именно в умении помогать другим и жить с чистой совестью проявляется смысл наличия денег, а не в накоплении ради накопления», — отметила Епифанова.
По словам сенатора, соответственно, в этом контексте благословение банковской карты стоит понимать как напоминание о том, что финансы — лишь инструмент, и они подчинены духовным целям. Таким образом, практика освящения — не экзотическая новинка, а способ для верующих почувствовать поддержку Церкви, заключила Епифанова.