В Совфеде поддержали позицию РПЦ по освящению банковских карт

«Решение Русской православной церкви благословлять банковские карты, как бы неожиданно это ни звучало, вполне вписывается в религиозную практику: издавна верующие освящали дома, автомобили и разные вещи, которыми пользуются ежедневно. Но важно подчеркнуть, что священнослужители не обещают мгновенного богатства. Это не “магия денег”, а скорее молитва о том, чтобы в делах был порядок и благоразумие. Апостол Павел предупреждал: “Сребролюбие есть корень всех зол”. То есть сама сумма на карте не спасает и не губит человека, значение имеет то, как он распоряжается средствами. Или, например, святитель Иоанн Златоуст отмечал, что благо не в богатстве, а в его употреблении. Именно в умении помогать другим и жить с чистой совестью проявляется смысл наличия денег, а не в накоплении ради накопления», — отметила Епифанова.