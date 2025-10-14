В Совфеде ответили на данные о поставках Украине до 50 ракет Tomahawk

«Это тот самый случай, когда на поле боя для Украины ситуация никак не изменится, но зато общий вред может быть огромный, причем вред тройной: и для перспектив урегулирования украинского кризиса; и для отношений между Вашингтоном и Москвой; и для глобальной безопасности, поскольку такая поставка неизбежно приведет к новому уровню эскалации конфликта», — написал член Совфеда.