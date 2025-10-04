В Совфеде разъяснили идею о возможном изъятии пустующих квартир

Он добавил, что жилое помещение может быть признано пустующим, если оно соответствует не менее чем двум из четырех критериев. Среди них: долги за коммунальные услуги, образовавшиеся за один год и более; долги по имущественному налогу и пеням за два налоговых периода и более; отсутствие изменений в показаниях счетчиков за период более одного года; отсутствие или неисправность входной двери в жилое помещение, остекления окон или отопительных приборов.