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В Совфеде объяснили слова Матвиенко об абитуриентах из регионов

Клишас: Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов при поступлении в столичные вузы, заявил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.

Матвиенко ранее предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы — полученный диплом не гарантирует выпускникам успех в жизни.

«Давайте не будем создавать сенсации там, где их нет. На совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективна действующая система приема в вузы», — написал Клишас в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Матвиенко «не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы».

Спикер Совета Федерации обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов, пояснил в свою очередь РИА Новости начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко.