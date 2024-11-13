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В Совфеде объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Работодатель не имеет права запрещать своим сотрудникам выходить на больничный или заставлять их работать в период временной нетрудоспособности, за это предусмотрено административное наказание, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.

Источник: © РИА Новости

«Знаю случаи, когда работодатель запрещает выходить на больничный или заставляет во время него работать дома. Это неправомерно, и работодатель не имеет права вызвать на работу или заставить работать сотрудника при его временной нетрудоспособности, подтвержденной медицинским заключением», — сказала Косихина.

Сенатор подчеркнула, что вызов на работу во время больничного рассматривается как нарушение трудового законодательства, за которое предусмотрено административное наказание.

«При этом сам работник в случае желания помочь по согласованию с руководством может выйти досрочно или же выполнить работу дистанционно, за которую работодатель по окончания месяца может премировать своего подчиненного», — пояснила она.

Ранее Косихина в беседе с РИА Новости напомнила, что работник может претендовать на выплату больничного в размере полной суммы среднего заработка только после восьми лет трудового стажа, при стаже от пяти до восьми лет — на 80% среднего заработка, а при стаже менее пяти лет — лишь на 60% заработка.