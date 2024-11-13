В Совфеде объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу

Ранее Косихина в беседе с РИА Новости напомнила, что работник может претендовать на выплату больничного в размере полной суммы среднего заработка только после восьми лет трудового стажа, при стаже от пяти до восьми лет — на 80% среднего заработка, а при стаже менее пяти лет — лишь на 60% заработка.