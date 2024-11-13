В Совфеде объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу

«Знаю случаи, когда работодатель запрещает выходить на больничный или заставляет во время него работать дома. Это неправомерно, и работодатель не имеет права вызвать на работу или заставить работать сотрудника при его временной нетрудоспособности, подтвержденной медицинским заключением», — сказала Косихина.
«При этом сам работник в случае желания помочь по согласованию с руководством может выйти досрочно или же выполнить работу дистанционно, за которую работодатель по окончания месяца может премировать своего подчиненного», — пояснила она.
Ранее Косихина в беседе с РИА Новости напомнила, что работник может претендовать на выплату больничного в размере полной суммы среднего заработка только после восьми лет трудового стажа, при стаже от пяти до восьми лет — на 80% среднего заработка, а при стаже менее пяти лет — лишь на 60% заработка.