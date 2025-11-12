В Совфеде назвали визит Зеленского в Херсон пиаром

Ранее Зеленский сообщил, что посетил во вторник Херсон, где провел совещание с военными. Он также опубликовал фото и видео на фоне городской стелы.
«Все это попытка отвести внимание от коррупционных скандалов и катастрофы ВСУ на фронте… И конечно же, пиар, чтобы показать своим западным кураторам хоть какую-нибудь “перемогу”, — сказал Басюк.
По его словам, планы Зеленского нарастить оборону Херсона больше похожи на конвульсии.
«Бездумное командование, массовое дезертирство, которое, кстати, киевский режим сам признает, откуда брать силы?» — сказал сенатор.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.