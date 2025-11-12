Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде назвали визит Зеленского в Херсон пиаром

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк в комментарии РИА Новости назвал визит Владимира Зеленского в подконтрольный ВСУ город Херсон пиаром и попыткой отвлечь внимание от неудач не фронте.

Источник: Reuters

Ранее Зеленский сообщил, что посетил во вторник Херсон, где провел совещание с военными. Он также опубликовал фото и видео на фоне городской стелы.

«Все это попытка отвести внимание от коррупционных скандалов и катастрофы ВСУ на фронте… И конечно же, пиар, чтобы показать своим западным кураторам хоть какую-нибудь “перемогу”, — сказал Басюк.

По его словам, планы Зеленского нарастить оборону Херсона больше похожи на конвульсии.

«Бездумное командование, массовое дезертирство, которое, кстати, киевский режим сам признает, откуда брать силы?» — сказал сенатор.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Узнать больше по теме
Совет Федерации: «палата регионов» в действии
Совет Федерации часто называют «палатой регионов» — это своеобразный мост между федеральной властью и субъектами Российской Федерации. Если Государственная Дума выражает волю народа, то Совет Федерации — голос регионов, обеспечивающий баланс интересов в масштабах всей страны.
Читать дальше