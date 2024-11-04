В Совфеде назвали максимальный размер пособия по беременности в 2025 году

Сенатор отметила, что при расчете пособия по беременности и родам учитывают заработок женщины за два предыдущих календарных года. Расчетный период можно будет изменить, обратившись в Соцфонд, «если женщина в это время уже находилась в декрете или ухаживала за ребенком до 1,5 года», добавила она.