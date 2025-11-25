В Совбезе рассказали о новых вызовах в миграционной сфере

«Обстановка в миграционной сфере за последние шесть лет претерпела существенные изменения. Прежде всего, появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности, связанные с попытками недружественных государств и международных радикальных организаций нанесения ущерба интересам и безопасности нашей страны с использованием миграционного фактора», — сказал Гребенкин в интервью «Российской газете».