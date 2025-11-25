Популярные темы
В Совбезе рассказали о новых вызовах в миграционной сфере

Гребенкин назвал новые вызовы и угрозы в миграционной сфере.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности России, связанные с попытками недружественных государств и международных радикальных организаций нанести ущерб интересам и безопасности РФ с использованием миграционного фактора, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

Президент России Владимир Путин месяц назад утвердил новую концепцию государственной миграционной политики России на 2026−2030 годы.

«Обстановка в миграционной сфере за последние шесть лет претерпела существенные изменения. Прежде всего, появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности, связанные с попытками недружественных государств и международных радикальных организаций нанесения ущерба интересам и безопасности нашей страны с использованием миграционного фактора», — сказал Гребенкин в интервью «Российской газете».

По его словам, эта деструктивная деятельность направлена главным образом на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России, инспирирование напряженности в межгосударственных отношениях со странами исхода мигрантов.