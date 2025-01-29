В социальных сетях будет усиливаться дезинформация о климате

Компания Meta* решила прекратить проверку фактов и в целом сократить модерацию контента. В связи с этим доцент кафедры журналистики Колледжа коммуникаций Университета Де Поля (США) утверждает, что это приведет к появлению огромного количества недостоверной информации о климате, в том числе вводящих в заблуждение или вырванных из контекста утверждений во время стихийных бедствий.
Как пишет ScienceAlert, в 2020 году Meta запустила свой информационный центр по климатическим исследованиям в Facebook**, чтобы бороться с дезинформацией о климате. В настоящее время сторонние специалисты по проверке фактов, работающие с компаний, отмечают ложные и вводящие в заблуждение публикации.
Согласно политике компании, специалисты по проверке фактов уделяют первостепенное внимание «вирусной ложной информации», фейкам и «доказуемо ложным утверждениям, которые актуальны, популярны и имеют последствия». Meta прямо заявляет, что это исключает контент с мнениями, который не содержит ложных высказываний.
Meta прекратит сотрудничество со сторонними организациями по проверке фактов, базирующимися в США, в марте 2025 года.
Проверка фактов сдерживает дезинформацию о климате
Волны жары и засух, наводнения и пожары становятся более распространенными и более разрушительными по мере повышения глобальной температуры. Экстремальные погодные явления часто приводят к резкому росту внимания к изменению климата в социальных сетях. Количество публикаций достигает пика во время кризиса, но быстро снижается.
В это же время распространяются поддельные изображения и видео, созданные искусственным интеллектом (ИИ). Пример — ролики с затопленным Диснейлендом, которые были сгенерированы нейросетью.
Что отличает дезинформацию от ложной информации, так это намерение человека или группы людей, распространяющих информацию.
Распространение слухов и недостоверной информации в социальных сетях — не новая проблема.
Кто может разоблачить дезинформацию
Самый эффективный способ борьбы с дезинформацией — уточнить информацию в официальных источниках и кратко рассказать пользователям сети, что на самом деле является правдой. Также, если вы сами являетесь очевидцем какой-либо катастрофы, напишите об этом и предоставьте доказательства.
Ранее в Госдуме рассказали о схеме мошенничества с фейковыми аккаунтами блогеров.
*Компания Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
**Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.