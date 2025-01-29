В социальных сетях будет усиливаться дезинформация о климате

Компания Meta* решила прекратить проверку фактов и в целом сократить модерацию контента. В связи с этим доцент кафедры журналистики Колледжа коммуникаций Университета Де Поля (США) утверждает, что это приведет к появлению огромного количества недостоверной информации о климате, в том числе вводящих в заблуждение или вырванных из контекста утверждений во время стихийных бедствий.