В составе «Сокровищ Виллены» бронзового века нашли инопланетный материал

Более 60 лет назад, в 1963 году, в Испании обнаружили относящийся к бронзовому веку клад, ставший известным как «Сокровища Виллены». Эксперты наткнулись на 59 бутылей, чаш и украшений из золота, серебра, янтаря и железа. Сейчас выяснилось, что в составе металла, из которого созданы древние артефакты, есть инопланетный элемент. Об этом пишет Live Science со ссылкой на испанскую газету El País и переписку с одним из авторов исследования — Игнасио Монтеро Руисом. Результаты нового исследования представлены в журнале Trabajos de Prehistoria.
Оказывается, в двух предметах, изготовленных в 1400−1200 годах до нашей эры, использовалось железо, добытое из метеорита. Из-за сходства материала, эксперты предположили, что изделия были созданы из одного и того же небесного тела, которое упало на Землю 1 млн лет назад. Определяли состав металла посредством масс-спектрометрии.
Вероятно, артефакты принадлежали общине, а не отдельному человеку. Никаких королевств на Пиренейском полуострове тогда не было.
«Технология работы с железом серьезно отличается от металлургии меди и благородных металлов (золота и серебра). Так что начавшие работать с метеоритным железом и позже с земным железом люди должны были создавать инновации и развивать новые технологии», — считает Игнасио Монтеро Руис.
Гипотеза: предметы привезли из Средиземноморья. Доказательств, что их изготовило местное население нет. Найденные в Европе артефакты с метеоритным железом относятся к более позднему периоду. В Древнем Египте в то время уже работали с метеоритным железом — например, оно применялось для ковки кинжала, обнаруженного в гробнице Тутанхамона.
Инопланетные материалы использовались и для изготовления кулона, также найденного в усыпальнице древнеегипетского фараона. Речь о желтом стекле. Его осколки находили в Ливийской пустыне. Оказалось, что они образовались после падения метеорита.