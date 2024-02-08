В составе «Сокровищ Виллены» бронзового века нашли инопланетный материал

Более 60 лет назад, в 1963 году, в Испании обнаружили относящийся к бронзовому веку клад, ставший известным как «Сокровища Виллены». Эксперты наткнулись на 59 бутылей, чаш и украшений из золота, серебра, янтаря и железа. Сейчас выяснилось, что в составе металла, из которого созданы древние артефакты, есть инопланетный элемент. Об этом пишет Live Science со ссылкой на испанскую газету El País и переписку с одним из авторов исследования — Игнасио Монтеро Руисом. Результаты нового исследования представлены в журнале Trabajos de Prehistoria.