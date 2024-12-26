В составе хора собора Святого Павла впервые за 900 лет споют девочки

На рождественской службе собора Святого Павла в Лондоне 25 декабря впервые за 900-летнюю историю хора споют девочки. До недавнего времени коллектив состоял из 30 мальчиков-хористов и 20 взрослых певчих.
В июне к хору официально присоединились 11-летняя Лила и 10-летняя Лоис, сообщает Classic FM. Ожидается, что девочки и мальчики будут на равных правах петь на церковных службах и мероприятиях национального значения.
Первой церковью в Англии, где начали принимать девочек-хористок, стал собор в Лестере в 1974 году. В 2019-м впервые в истории девочки в английских хорах превзошли по количеству мальчиков.
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