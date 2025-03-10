«В соответствии с»: нужна запятая или нет

Но не беспокойтесь! Мы разберем с вами эту сложную вещь простыми словами — так, чтобы вы навсегда запомнили, как пишется правильно. В итоге даже ребенок поймет, с запятой пишется «в соответствии с» или без нее.
Какую роль в предложении играет «в соответствии с»
Сначала немного отвлечемся.
Вы все знаете, что есть такие вещества — водород и кислород. Они могут комбинироваться по-разному. Два кислорода вместе — ничего интересного. Кислород с водородом — ничего интересного. И только когда объединяются вместе один кислород и два водорода, появляется нечто совершенно уникальное и особенное — вода.
А еще вы знаете, что бенгальская свеча на воздухе загорается от спички. Два компонента ничего не дадут. И только когда мы объединяем бенгальскую свечу, горящую спичку и воздух, мы получаем изумительный сноп новогодних искр.
А теперь вернемся к нашей теме.
У нас есть слово «соответствие» — и когда оно стоит в предложении именно в такой форме, то становится самой главной его частью. Это существительное, а если мы говорим о его роли в предложении, то это подлежащее, что значит, что говорится в предложении именно о нем.
У нас есть слово «в» — и это предлог, который обычно обозначает, что что-то находится внутри чего-то.
У нас есть также слово «с» — это тоже предлог, который в основном обозначает объединение каких-то вещей.
Все эти слова по отдельности никакого отношения к запятым не имеют. Но если вы объедините их вместе (причем именно в такой форме: «в соответствии с») они все теряют свои личные свойства и становятся одним большим предлогом.
Это как кислород и два водорода, как брызжущий искрами бенгальский огонь. Выражение «в соответствии с» теперь подчиняется другим правилам.
Когда при предлоге «в соответствии с» ставятся запятые, а когда нет
Производный предлог — это предлог, в котором главные части предложения «понизили по должности» до вспомогательных. В нашем случае слово «соответствие» было подлежащим, то есть главным словом в предложении, а теперь стало лишь кусочком большого предлога «в соответствии с», состоящего из трех слов. А предлоги вообще за части предложения не считаются.
Так вот здесь есть единственное простое правило, которое стоит запомнить: если выражение «в соответствии с» стоит в начале или конце предложения, запятыми оно не выделяется. Знаки препинания по обе стороны ставятся только в том случае, если оно стоит в середине. Вот примеры:
- «В соответствии с правилами пользования общественным транспортом курить в автобусе нельзя». Видите, запятой после «транспортом» нет, потому что «в соответствии с» стоит в начале предложения;
- «Я поступил так в соответствии с собственным пониманием ситуации». И здесь нет запятой — выражение «в соответствии с» стоит в конце;
- «Я увидел место преступления и, в соответствии с правилами, оцепил его». А здесь наше выражение стоит в середине и обрамляется запятыми.
Вот такое правило.
Чтобы лучше понять, в начале, середине или конце предложения стоит наше выражение, задайте себе вопрос: «В соответствии с чем?».
В первом случае ответ будет «В соответствии с правилами пользования общественным транспортом». Эти слова самые первые, а после них есть другие. Значит, выражение стоит в начале, запятая не нужна.
Во втором случае ответ будет «в соответствии с собственным пониманием ситуации». Здесь предложение заканчивается на ответе, а перед выражением «в соответствии с» есть другие слова. Значит, выражение стоит в конце, запятая не нужна.
В третьем же случае ответом будет «в соответствии с правилами». Слова в предложении есть и перед, и после нашего выражения, поэтому с обеих сторон ставятся запятые.
Вот и вся наука, когда запятые в выражении «в соответствии с» ставятся или не ставятся.
Комментирует Ольга Должикова, учитель русского языка и педагог с 33-летним стажем работы с детьми:
— У меня в классе ребята всегда успешно справляются с расстановкой запятых с помощью карточек. Например, сейчас мы проходим запятую перед И при перечислении однородных членов предложения. Для детей это трудно. Поэтому мы вырезаем с ними карточки и пишем на них слова — на каждой по одному. А потом мы берем и выкладываем из них предложения: сначала одну часть, затем другие, а после соединяем их союзами и расставляем запятые.
Эксперт называет такой способ самой удачной методикой, потому что она затрагивает не только теорию:
— Здесь слова обретают вес, их можно пощупать, а при обучении ребенок лучше всего понимает именно сбалансированные теорию и практику. Конечно, эту систему можно использовать и при обучении сложным союзам типа «в соответствии с». А еще я рекомендовала бы для лучшего понимания разобраться, как и почему эти три слова — «в», «соответствие», «с» — стали предлогом. И вообще разобрать, что такое «предлог», потому что лично я в школе этого не знала.
Примеры предложений с предлогом «в соответствии с»
Давайте посмотрим на другие примеры предложений, где употребляется это выражение, а вы проверьте себя — согласны ли? Сделали бы вы то же самое? Поняли ли правило?
1. Когда я писал научную фантастику, то, в соответствии со всеми законами жанра, изучал последние разработки в области космических полетов.
2. В соответствии с пожеланиями моей подруги мы полетели в Казань.
3. Я поменяю эту деталь проекта в соответствии с мнением заказчика.
4. В соответствии с законами страны самозанятый не обязан платить за себя страховые взносы.
5. Солнце закатилось за горизонт в 19:37 в соответствии с прогнозом.
6. Иван Петрович, я как всегда, в соответствии с регламентом нашей работы, вынужден буду просить вас исправить вашу ошибку за свой счет.
— А вообще я могу вам предложить совершенно иной способ решения вопроса со злосчастным «в соответствии с», — поделилась Ольга Должикова. — Это словосочетание — часть канцелярского стиля текста. Слова из канцелярита, введенные в живую разговорную речь, засоряют ее, делают более громоздкой и менее понятной. Место для канцелярского языка — в официальных документах. Поэтому если вы в следующий раз захотите написать что-то типа «Мы купили новый пылесос в соответствии с желанием жены», напишите просто «Мы купили новый пылесос, потому что жена захотела». Об этом пишет и Максим Ильяхов (1).
Почему постановка запятых при предлоге «в соответствии с» вызывает затруднения
Причина таких затруднений очень проста: существует несколько словосочетаний, которые выглядят похоже, но «похоже» не означает «то же самое». И ни в одном из них не ставятся запятые, запомните это!
1. «В соответствии». Видите, здесь нет предлога «с». Пример предложения — «Секрет успеха состоит в соответствии целей и возможностей человека».
2. «В соответствие». Аналогично, здесь нет предлога «с». Пример предложения — «Приведите каталог продукции в соответствие физическому наличию товаров».
3. «Соответствие с». Здесь нет предлога «в». Пример предложения — «Соответствие с базой данных установлено».
Иными словами, «в соответствии с» — это очень точный рецепт. Все эти три слова — один предлог, который обрамляется запятыми, только если выражение стоит в середине предложения. Ни в каких других случаях запятые не ставятся.
Другие случаи, когда при постановке запятых часто допускают ошибки
Вы можете проверить свое знание пунктуации также и в других выражениях — рекордсменах по ошибкам:
«в случае (,) если». Когда союз расчленяется, то запятая ставится перед «если». Например, «Отправьте это письмо только в случае, если не найдется другого варианта донести сообщение». В остальных случаях знак препинания ставится перед всем союзом или не ставится в начале предложения: «В случае если начнется снегопад, рекомендуется укрыться в охотничьем домике».
«например». В середине слова выделяется запятыми с двух сторон, в начале и в конце — с одной. Примеры: «Когда ты, например, захочешь посмотреть этот фильм, то воспользуйся моей ссылкой» и «Может быть, ты попробуешь клубничное мороженое, например?»;
слова «вспоминая», «улетая», «прикрывая»
и т. д.— это деепричастия, которые, как и деепричастные обороты, выделяются запятыми всегда. Например, «Улетая на остров, необходимо взять с собой все необходимое».
Список источников
1. Ильяхов М., Сарычева Л. Пиши, сокращай 2025: Как создавать сильный текст.
Эксперт: Ольга Должикова, учитель русского языка и педагог с 33-летним стажем работы