«В соответствии с»: нужна запятая или нет

— У меня в классе ребята всегда успешно справляются с расстановкой запятых с помощью карточек. Например, сейчас мы проходим запятую перед И при перечислении однородных членов предложения. Для детей это трудно. Поэтому мы вырезаем с ними карточки и пишем на них слова — на каждой по одному. А потом мы берем и выкладываем из них предложения: сначала одну часть, затем другие, а после соединяем их союзами и расставляем запятые.