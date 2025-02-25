«В соответствии» или «в соответствие»: как правильно пишется слово

В русском языке много тонкостей, которые могут поставить в тупик даже грамотного человека. Одна из них — написание выражений «в соответствии» и «в соответствие». Разница — одна буква, но выбор, какая именно, многих заставляет задуматься.
Как писать слово по правилам русского языка: «в соответствии» и «в соответствие»
В справочниках русского языка встречаются два варианта окончания выражений.
— И оба они верны. Окончание словосочетаний зависит от контекста, который важно понимать, чтобы писать грамотно, — говорит филолог, преподаватель русского языка и литературы Анна Киреева.
Правило написания «в соответствии»
Выражение «в соответствии» — составной предлог, употребляемый вместе с существительным в творительном падеже. Его используют, когда речь идет о действии, которое должно выполняться по определенным правилам (следовать инструкциям, нормам законов
Правило написания «в соответствие»
Выражение «в соответствие» — существительное в винительном падеже с предлогом. Употребляется в контексте приведения чего-либо к определенной норме, к соответствию.
Примеры правильного написания слов «в соответствии» и «в соответствие»
Чтобы не ошибаться в написании выражений, необходимо запомнить их ключевое различие.
— Выражение «в соответствии» — это следование чему-либо, а «в соответствие» — приведение к соответствию. Запомните это простое правило, — советует Анна Киреева.
Разницу легко понять на примерах.
Примеры написания «в соответствии»:
- Провести проект в соответствии с требованиями заказчика.
- Правоохранительные органы действовали в соответствии с законом Российской Федерации.
- Ремонтные работы в доме проводились в соответствии с техническим регламентом.
- Сумма вычета рассчитана в соответствии со статьей налогового кодекса.
- Мы сдали проект в начале сентября в соответствии с договором.
Примеры написания «в соответствие»:
- Приведите жизнь в соответствие своим идеалам.
- Все документы привели в соответствие нормативам.
- Плату за услуги других специалистов привели в соответствие требованиям квалификации.
- Синоптики предупредили, что необходимо одеваться в соответствие погодным условиям.
- Требования к площадке привели в соответствие международным стандартам.
Почему эти слова часто пишут с ошибкой
Трудности с окончанием возникают, когда человек не может определить лексическое значение выражения, поэтому появляется неправильная буква. В выражениях есть еще одна загвоздка — написание нескольких согласных звуков, стоящих рядом. Необходимо запомнить: «соответствие» пишется через -тств-.
Советы эксперта, как запомнить верное написание слов
Есть несколько правил, которые помогут запомнить написание выражений.
Первое — задать вопросы:
- В соответствии с (чем?) — предлог.
- В соответствие (чему?) — существительное с предлогом.
Второе — попробовать заменить словосочетания на: «следуя», «согласно», «соответственно».
— Составной предлог «в соответствии» легко заменить, не нарушая смысла предложения. «Мы действовали в соответствии с приказом руководителя» — «Мы действовали, следуя приказу руководителя», — поясняет Анна Киреева.
Выражению «в соответствие» найти замену не получится. Окончание существительного будет зависеть от падежа, в котором стоит часть речи. Но и тут важно правильно его склонять.
— Запомните правило, что во всех существительных на -ий, -ие, -ия в винительном падеже будет окончание -е, а в предложном — -и. «Привести в соответствие с правилами безопасности» — «Решить о ее соответствии занимаемой должности», — поясняет наш эксперт.
Тест: «в соответствии» или «в соответствие»?
Чтобы лучше усвоить материал, который вы только что прочитали, предлагаем пройти небольшой тест.
1. К какой части речи относится «в соответствие»?
- Составной предлог.
- Наречие.
- Существительное с предлогом.
2. Если необходимо внести поправки в определенный документ, чтобы привести его к строгим критериям, то какое выражение надо употреблять?
- Поправить в соответствие с законом.
- Поправить в соответствии с законом.
3. Если в предложении можно заменить выражение на «согласно», «следуя», то какое написание следует выбрать?
- «В соответствие».
- «В соответствии».
Правильные ответы на тест:
1. Существительное с предлогом.
2. Правильно использовать «в соответствии».
3. В соответствии.
Выбирая правильное написание «в соответствии» или «в соответствие», внимательно рассматривайте контекст предложения. Это поможет вам избежать досадных ошибок. Особенно в официальных документах, где оба словосочетания употребляются часто.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
В русском языке много сложных слов, написание которых вызывает затруднения. Рассмотрим самые коварные из них.
«В течение» — это производный предлог, в котором пишется Е на конце. Он означает время. «В течение 10 лет он объездил 5 стран». В этом предложении «в течение» указывает на время путешествия.
«В течении» — это существительное «течение» с предлогом. Лексическое значение — движение воды или направление области деятельности. «Он смотрел на свое отражение в течении реки».
«В продолжение» — служебная часть речи, она употребляется вместе с существительным в родительном падеже. Предлог обозначает временной промежуток, в котором происходит действие. «В продолжение беседы они постоянно спорили» (легко заменить на «во время беседы»).
«В продолжение» употребляют, когда хотят продлить какое-то действие. «В продолжение разговора высылаю вам необходимые файлы».
«В продолжении» — существительное с предлогом. Чтобы проверить окончание, можно вставить между предлогом и существительным определение. Например: «в (захватывающем) продолжении сериала».
- «Несмотря на» — «Не смотря на»
«Несмотря на» — предлог. Его лексическое значение — «вопреки чему-то». Именно оно помогает сразу определить часть речи. Замените «несмотря на» на выражение «невзирая на». «Она вышла на улицу несмотря на холод». — «Она вышла на улицу невзирая на холод».
«Не смотря на» — деепричастие с частицей не. По правилам русского языка они пишутся раздельно. Понять, что в предложении деепричастие, просто: замените его на глагол. «Они шли рядом, не смотря друг на друга». — «Они шли рядом и не смотрели друг на друга».
Эксперт: Анна Киреева, филолог, преподаватель русского языка и литературы