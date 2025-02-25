«В соответствии» или «в соответствие»: как правильно пишется слово

— Запомните правило, что во всех существительных на -ий, -ие, -ия в винительном падеже будет окончание -е, а в предложном — -и. «Привести в соответствие с правилами безопасности» — «Решить о ее соответствии занимаемой должности», — поясняет наш эксперт.