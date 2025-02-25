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«В соответствии» или «в соответствие»: как правильно пишется слово

Разбираемся вместе с преподавателем русского языка в нюансах написания слов «в соответствии» и «в соответствие».

Инна Киреева
Автор ВФокусе Mail
Дети отвечают на уроке, как писать выражения «в соответствии» и «в соответствие»
Источник: https://ru.freepik.com/

В русском языке много тонкостей, которые могут поставить в тупик даже грамотного человека. Одна из них — написание выражений «в соответствии» и «в соответствие». Разница — одна буква, но выбор, какая именно, многих заставляет задуматься.

Как писать слово по правилам русского языка: «в соответствии» и «в соответствие»

В справочниках русского языка встречаются два варианта окончания выражений.

— И оба они верны. Окончание словосочетаний зависит от контекста, который важно понимать, чтобы писать грамотно, — говорит филолог, преподаватель русского языка и литературы Анна Киреева.

Правило написания «в соответствии»

Выражение «в соответствии» — составной предлог, употребляемый вместе с существительным в творительном падеже. Его используют, когда речь идет о действии, которое должно выполняться по определенным правилам (следовать инструкциям, нормам законов и т. п.).

Правило написания «в соответствие»

Выражение «в соответствие» — существительное в винительном падеже с предлогом. Употребляется в контексте приведения чего-либо к определенной норме, к соответствию.

Примеры правильного написания слов «в соответствии» и «в соответствие»

Учитель объясняет, когда пишется «в соответствии», а когда — «в соответствие»
Источник: Freepik

Чтобы не ошибаться в написании выражений, необходимо запомнить их ключевое различие.

— Выражение «в соответствии» — это следование чему-либо, а «в соответствие» — приведение к соответствию. Запомните это простое правило, — советует Анна Киреева.

Разницу легко понять на примерах.

Примеры написания «в соответствии»:

  • Провести проект в соответствии с требованиями заказчика.
  • Правоохранительные органы действовали в соответствии с законом Российской Федерации.
  • Ремонтные работы в доме проводились в соответствии с техническим регламентом.
  • Сумма вычета рассчитана в соответствии со статьей налогового кодекса.
  • Мы сдали проект в начале сентября в соответствии с договором.

Примеры написания «в соответствие»:

  • Приведите жизнь в соответствие своим идеалам.
  • Все документы привели в соответствие нормативам.
  • Плату за услуги других специалистов привели в соответствие требованиям квалификации.
  • Синоптики предупредили, что необходимо одеваться в соответствие погодным условиям.
  • Требования к площадке привели в соответствие международным стандартам.

Почему эти слова часто пишут с ошибкой

Трудности с окончанием возникают, когда человек не может определить лексическое значение выражения, поэтому появляется неправильная буква. В выражениях есть еще одна загвоздка — написание нескольких согласных звуков, стоящих рядом. Необходимо запомнить: «соответствие» пишется через -тств-.

Советы эксперта, как запомнить верное написание слов

Девочка запоминает, когда пишется «в соответствии», а когда — «в соответствие»
Источник: Freepik

Есть несколько правил, которые помогут запомнить написание выражений.

Первое — задать вопросы:

  • В соответствии с (чем?) — предлог.
  • В соответствие (чему?) — существительное с предлогом.

Второе — попробовать заменить словосочетания на: «следуя», «согласно», «соответственно».

— Составной предлог «в соответствии» легко заменить, не нарушая смысла предложения. «Мы действовали в соответствии с приказом руководителя» — «Мы действовали, следуя приказу руководителя», — поясняет Анна Киреева.

Выражению «в соответствие» найти замену не получится. Окончание существительного будет зависеть от падежа, в котором стоит часть речи. Но и тут важно правильно его склонять.

— Запомните правило, что во всех существительных на -ий, -ие, -ия в винительном падеже будет окончание , а в предложном — . «Привести в соответствие с правилами безопасности» — «Решить о ее соответствии занимаемой должности», — поясняет наш эксперт.

Тест: «в соответствии» или «в соответствие»?

Чтобы лучше усвоить материал, который вы только что прочитали, предлагаем пройти небольшой тест.

1. К какой части речи относится «в соответствие»?

  • Составной предлог.
  • Наречие.
  • Существительное с предлогом.

2. Если необходимо внести поправки в определенный документ, чтобы привести его к строгим критериям, то какое выражение надо употреблять?

  • Поправить в соответствие с законом.
  • Поправить в соответствии с законом.

3. Если в предложении можно заменить выражение на «согласно», «следуя», то какое написание следует выбрать?

  • «В соответствие».
  • «В соответствии».

Правильные ответы на тест:

1. Существительное с предлогом.

2. Правильно использовать «в соответствии».

3. В соответствии.

Выбирая правильное написание «в соответствии» или «в соответствие», внимательно рассматривайте контекст предложения. Это поможет вам избежать досадных ошибок. Особенно в официальных документах, где оба словосочетания употребляются часто.

Другие слова, в которых часто допускают ошибки

Девушка берет в библиотеке учебник, где объясняется, когда пишется «в соответствии», а когда — «в соответствие»
Источник: Freepik

В русском языке много сложных слов, написание которых вызывает затруднения. Рассмотрим самые коварные из них.

«В течение» — это производный предлог, в котором пишется Е на конце. Он означает время. «В течение 10 лет он объездил 5 стран». В этом предложении «в течение» указывает на время путешествия.

«В течении» — это существительное «течение» с предлогом. Лексическое значение — движение воды или направление области деятельности. «Он смотрел на свое отражение в течении реки».

«В продолжение» — служебная часть речи, она употребляется вместе с существительным в родительном падеже. Предлог обозначает временной промежуток, в котором происходит действие. «В продолжение беседы они постоянно спорили» (легко заменить на «во время беседы»).

«В продолжение» употребляют, когда хотят продлить какое-то действие. «В продолжение разговора высылаю вам необходимые файлы».

«В продолжении» — существительное с предлогом. Чтобы проверить окончание, можно вставить между предлогом и существительным определение. Например: «в (захватывающем) продолжении сериала».

  • «Несмотря на» — «Не смотря на»

«Несмотря на» — предлог. Его лексическое значение — «вопреки чему-то». Именно оно помогает сразу определить часть речи. Замените «несмотря на» на выражение «невзирая на». «Она вышла на улицу несмотря на холод». — «Она вышла на улицу невзирая на холод».

«Не смотря на» — деепричастие с частицей не. По правилам русского языка они пишутся раздельно. Понять, что в предложении деепричастие, просто: замените его на глагол. «Они шли рядом, не смотря друг на друга». — «Они шли рядом и не смотрели друг на друга».

Эксперт: Анна Киреева, филолог, преподаватель русского языка и литературы