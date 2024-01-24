В Сомерсете нашли летающую рептилию возрастом 200 миллионов лет

Источник: Mike Cawthorne

Исследователи из Бристольского университета обнаружили, что среди древних крокодилов, обитавших на холмах Мендип в Сомерсете, были планирующие крылатые рептилии Kuehneosuchus latissimus (подвид кюнезавров). Особи были похожи на ящериц, но были более близки к предкам крокодилов и динозавров. Это были маленькие животные, которые могли уместиться на ладони.

Планирующие рептилии были двух видов: с длинными (Kuehneosaurus latus) и короткими (Kuehneosuchus latissimus) крыльями из кожи, расположенными на удлиненных боковых ребрах, что позволяло им «парить» от точки к точке. Подобно современным летучим драконам (Draco) из Юго-Восточной Азии, они, скорее всего, искали насекомых на земле и деревьях. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Geologists' Association.

Когда рептилии пугались или охотились, они могли взлететь в воздух, пикировать и благополучно приземлиться, а длина прыжка могла достигать 10 метров. Открытие было сделано благодаря изучению многочисленных окаменелостей рептилий из известняковых карьеров, которые образовали самый большой субтропический остров того времени — Палеоостров Мендип.

Помимо Kuehneosaurus latus и Kuehneosuchus latissimus, авторы отметили присутствие рептилий со сложными зубами, трилофозавра (Trilophosaur Variodens), и водного пахистрофея (Pachystropheus), которые жили подобно современным выдрам, питаясь креветками и мелкой рыбой. Изученные останки были собраны в 1940-х и 1950-х годах. Скелеты всех этих рептилий накопились в пещерах в следствии падения в них или были смыты водой.

Недавно стало известно, что окаменелости растений, найденные 1950—1970-х годах в Колумбии, оказались панцирями черепашат. Среди его находок оказались два раннемеловых образца возрастом 113−132 миллиона лет.

Олеся Маевская