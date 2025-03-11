В Солнечной системе нашли редкий пример «задачи трех тел»

Тройные системы, где три тела гравитационно связаны друг с другом, представляют собой одну из самых сложных задач в астрономии. Их орбитальная механика настолько комплексная, что даже малейшее изменение траектории одного из объектов может нарушить равновесие всей системы. Это явление известно как «проблема трех тел», которая вдохновила множество научных работ и даже одноименный научно-фантастический роман.