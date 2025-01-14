В Соединенных штатах пропали яйца

Яйца — один из базовых пищевых товаров в корзине потребителей по всему миру: из них готовят завтрак, их добавляют в выпечку и используют как экономичный источник белка и важный ингредиент в очень большом количестве блюд.
На рынке яиц в Соединенных штатах сейчас неспокойно: о том, как одна из крупнейших стран мира осталась без яиц, рассказывает CNN.
Основная причина — новый заразный штамм птичьего гриппа. За ноябрь и декабрь эта эпидемия унесла жизни 17,2 миллионов кур-несушек, а всего за 2024 год от него погибло вдвое больше птиц. На то, чтобы восстановить их популяцию, уйдет как минимум полгода — объяснило Министерство сельского хозяйства США.
Меньше куриц — значит, меньше яиц, рост цен и пустые полки в магазинах. Цена на куриные яйца в США только за декабрь выросла на 25% до 4,33 долларов (446 рублей) за 12 штук.
Разные сети розничных магазинов по стране или сообщают о полном отсутствии яиц, или предупреждают покупателей, что товар будет доступен с перебоями.
Цены выросли еще и из-за традиционно повышенного спроса во время праздников, уверены эксперты. Но падать они не собираются, поскольку дефицит даже не думает прекращаться. Яйца индеек, кстати, тоже не вариант — в отдельном материале объясняли, почему их в США, где саму индейку любят, не продают.
Вирус птичьего гриппа распространяется через молочные фермы: скоту он не страшен, но поражает птичьи хозяйства, которые традиционно соседствуют с молочными в сельскохозяйственных регионах.
Кроме того, проблему усугубили суровые погодные условия в течение всего прошлого года: свирепые ураганы изменили маршруты миграции перелетных птиц и вынудили их многократно пролетать над одной и той же территории, что повысило риск заражения куриных ферм вирусом, — поясняют эксперты.
Сеть продуктовых магазинов Morton Williams, торгующих в Нью-Йорке и Нью-Джерси, рассказала CNN, что имеет 6 разных поставщиков, поэтому не столкнулась с дефицитом, но цены на продукт взлетели до небес: еще в октябре дюжина яиц у поставщика стоила 2,38 долларов (245 рублей), а в январе продукт обходился магазинам уже в 5,48 долларов (565 рублей), при том, что сети сделали скидку в 70 центов.
Определенного ответа на вопрос, когда ситуация исправится, поставщики дать не могут.
Это не первые продовольственные проблемы в США: ранее рассказывали, что в стране возник еще и дефицит пончиков.