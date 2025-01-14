В Соединенных штатах пропали яйца

Сеть продуктовых магазинов Morton Williams, торгующих в Нью-Йорке и Нью-Джерси, рассказала CNN, что имеет 6 разных поставщиков, поэтому не столкнулась с дефицитом, но цены на продукт взлетели до небес: еще в октябре дюжина яиц у поставщика стоила 2,38 долларов (245 рублей), а в январе продукт обходился магазинам уже в 5,48 долларов (565 рублей), при том, что сети сделали скидку в 70 центов.