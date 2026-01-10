В соцсетях предложили поженить сына Трампа и принцессу Дании для присоединения Гренландии к США

Один из аккаунтов, распространяющий «метаполитическую сатиру» в социальных сетях, высказал мысль, которую назвал «простым дипломатическим решением». Согласно сообщению, сыну президента США Дональда Трампа и его жены Мелании, Бэррону, нужно жениться на принцессе Дании Изабелле.
«Простое дипломатическое решение — это женитьба Бэррона Трампа на принцессе Изабелле Датской и передача Гренландии Америке в качестве приданого», — сказано в сообщении.
С момента публикации пост увидели около 7 миллионов пользователей, это число продолжает расти.
В последние месяцы лидеры Дании и Гренландии неоднократно заявляли как американской общественности, так и Трампу, что остров не продается.
Американский лидер впервые выразил заинтересованность в приобретении Гренландии в 2019 году, во время своего первого президентского срока. В совместном обращении к конгрессу 4 марта 2025 года президент заявил, что планирует получить Гренландию «тем или иным способом».
В Белом доме заявили, что президент США обсуждает варианты действий, включая потенциальное использование американских вооруженных сил, что вызовет потрясение в НАТО и углубит раскол между Трампом и европейскими лидерами.
4 января на фоне американской операции в Венесуэле в интервью журналу The Atlantic Трамп заявил, что Гренландия «ограждена российскими и китайскими судами» и «крайне важна» для обороны США.