В соцсетях предлагают попробовать необычные вкусовые сочетания. Видео

Отдельно отметим, что редакция ВФокусе Mail лишь вдохновилась креативными сочетаниями продуктов, но еще не успела опробовать их на собственном желудке. Поэтому, если все же решитесь поэкспериментировать, рекомендуем на всякий случай запастись мезимом и активированным углем.