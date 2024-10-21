Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В соцсетях предлагают попробовать необычные вкусовые сочетания. Видео

Какой вкус получится, если полить маринованный огурец сгущенным молоком или обмакнуть свежий — в сахар? Кулинарные блогеры рассказали о необычных вкусовых сочетаниях и запустили таким образом новый тренд.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Когда все продукты начинают казаться обыденными, вполне можно их «соединить». В социальных сетях появился новый тренд: кулинарные блогеры и гастрономические эксперты пробуют необычные сочетания продуктов, чтобы получить новый вкус.

Так, например, если полить маринованный огурец сгущенным молоком, получится вкус мороженого крем-брюле. А, если положить на кусочек вареной колбасы мармелад со вкусом цитрусовых, почувствуете вкус консервированных ананасов. Необычно, не правда ли?

Отдельно отметим, что редакция ВФокусе Mail лишь вдохновилась креативными сочетаниями продуктов, но еще не успела опробовать их на собственном желудке. Поэтому, если все же решитесь поэкспериментировать, рекомендуем на всякий случай запастись мезимом и активированным углем.

Ранее рассказывали, как в популярной соцсети распространили тренд на травлю девушек из-за наличия щечных коридоров.