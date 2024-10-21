В соцсетях предлагают попробовать необычные вкусовые сочетания. Видео

Когда все продукты начинают казаться обыденными, вполне можно их «соединить». В социальных сетях появился новый тренд: кулинарные блогеры и гастрономические эксперты пробуют необычные сочетания продуктов, чтобы получить новый вкус.
Так, например, если полить маринованный огурец сгущенным молоком, получится вкус мороженого крем-брюле. А, если положить на кусочек вареной колбасы мармелад со вкусом цитрусовых, почувствуете вкус консервированных ананасов. Необычно, не правда ли?
Отдельно отметим, что редакция ВФокусе Mail лишь вдохновилась креативными сочетаниями продуктов, но еще не успела опробовать их на собственном желудке. Поэтому, если все же решитесь поэкспериментировать, рекомендуем на всякий случай запастись мезимом и активированным углем.
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