В Сочи задержали администратора Telegram-канала «ҧсны Аҳәынҭқарра/Абхазия» и турецкого агента Тимура Агрбу

Блогер в своем канале распространял идеи о вхождении Абхазии в состав Грузии, сближении Республики с Турцией, делал антироссийские заявления и восхвалял боевика Шамиля Басаева. По версии правоохранителей, Агрба работал в интересах других стран. У него было двойное гражданство и, по некоторым данным, в России он мог скрываться от абхазских властей.