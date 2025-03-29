В Сочи задержали администратора Telegram-канала «ҧсны Аҳәынҭқарра/Абхазия» и турецкого агента Тимура Агрбу

28 марта в Сочи ФСБ задержала Тимура Агрбу — администратора Telegram-канала «ҧсны Аҳәынҭқарра/Абхазия». В России в отношении него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.
Блогер в своем канале распространял идеи о вхождении Абхазии в состав Грузии, сближении Республики с Турцией, делал антироссийские заявления и восхвалял боевика Шамиля Басаева. По версии правоохранителей, Агрба работал в интересах других стран. У него было двойное гражданство и, по некоторым данным, в России он мог скрываться от абхазских властей.
Как сообщают региональные СМИ, Агрба мог быть задержан за пост, где обсуждается идея установки памятника Басаеву.
Напомним, боевик ответственен за захват заложников в Буденновске в 1995 году. Тогда 129 человек были убиты, еще 317 получили увечья. Расследование случившегося идет до сих пор.