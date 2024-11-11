В Сочи турист забрался на столб, испугавшись воя шакалов

Инцидент произошёл вечером в субботу. Мужчина, приехавший на отдых из Тюменской области, не успел выбраться из леса до наступления темноты и, опасаясь нападения диких животных, забрался на столб, оттуда позвонил спасателям.
«Сотрудники МЧС обнаружили напуганного мужчину на деревянном указательном столбе и помогли спуститься. Приезжий турист рассказал, что не успел выйти до темноты обратно в населённый пункт, хотя его об этом предупреждали. Когда солнце село, мужчина испугался воя шакалов и забрался повыше, потому что не знал, как вести себя в лесу», — говорится в Telegram-канале спасателей.