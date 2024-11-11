В Сочи турист забрался на столб, испугавшись воя шакалов

«Сотрудники МЧС обнаружили напуганного мужчину на деревянном указательном столбе и помогли спуститься. Приезжий турист рассказал, что не успел выйти до темноты обратно в населённый пункт, хотя его об этом предупреждали. Когда солнце село, мужчина испугался воя шакалов и забрался повыше, потому что не знал, как вести себя в лесу», — говорится в Telegram-канале спасателей.