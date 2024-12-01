В Соцфонде заявили, что менять старые карточки СНИЛС не нужно

«Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно», — говорится в сообщении.
По действующему закону о персонифицированном учете информация о СНИЛС предоставляется в виде электронного или бумажного уведомления. В Соцфонде отметили, что в нем отражена вся необходимая информация, аналогичная той, что указана в страховых свидетельствах, в том числе и персональные данные.
С 2019 года СНИЛС не имеет физического носителя, регистрация человека в системе подтверждается электронным уведомлением.