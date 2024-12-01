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В Соцфонде заявили, что менять старые карточки СНИЛС не нужно

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС), независимо от того, когда они были выданы, действительны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Источник: ТАСС

«Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно», — говорится в сообщении.

По действующему закону о персонифицированном учете информация о СНИЛС предоставляется в виде электронного или бумажного уведомления. В Соцфонде отметили, что в нем отражена вся необходимая информация, аналогичная той, что указана в страховых свидетельствах, в том числе и персональные данные.

С 2019 года СНИЛС не имеет физического носителя, регистрация человека в системе подтверждается электронным уведомлением.