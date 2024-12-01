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В Соцфонде рассказали, что делать с карточкой СНИЛС старого образца

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счёта действительны, их не нужно заменять, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.

Источник: © РИА Новости

«Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно», — говорится в сообщении.

В фонде объяснили, что согласно поправкам в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛС предоставляется человеку в виде электронного или бумажного уведомления.

«Уведомление включает всю информацию, которая отражена в страховом свидетельстве, в том числе фамилию, имя и отчество человека, дату и место рождения, а также непосредственно СНИЛС», — уточнили в ведомстве.