В СО РАН изобрели микроскоп, позволяющий разглядеть отдельные нейроны мозга

«Мы говорим про многофотонный микроскоп. В обычном микроскопе картинка одномерная, и вы не можете заглянуть во внутрь ткани, потому что видимый свет не проходит и поглощается этой тканью. Здесь излучение инфракрасное на специализированной длине волне 1,3 микрона. На этой длине волны мы можем просветить живую ткань вглубь до двух миллиметров, и не повредить ее одновременно, увидеть сигнал с этой глубины. Фактически это оптическая томография. Можно видеть отдельные нейроны в тканях мозга», — сказал он.
Ученый добавил, что применение такого микроскопа перспективно, прежде всего, для исследований в сфере медицины и биологии. Харенко пояснил, что в разработанном приборе, в отличие от обычного микроскопа, ткань просвечивается с помощью лазерного пучка. Система сканирования изобретения новосибирских ученых позволяет исследовать образец по всей площади сразу в нескольких точках. «Фактически мы можем построить структуру ткани, например структуру мозга, при проведении нейроисследований. Сейчас нам предоставили образцы среза мозга мышей с психическими заболеваниями и задача в том, чтобы увидеть есть ли разница в структуре мозга», — рассказал исследователь.
Он пояснил, что создание прибора основано на оптическом явлении вынужденного комбинационного рассеяния, который был получен в лаборатории. Этот эффект позволил ученым подобрать нужные параметры для пучка, который используется для исследования тканей. «Такие приборы в силу дороговизны достаточно уникальны. На нашу установку смогут приходить сотрудники из других институтов, чтобы проводить исследования», — отметил Харенко.