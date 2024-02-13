В СО РАН изобрели микроскоп, позволяющий разглядеть отдельные нейроны мозга

«Мы говорим про многофотонный микроскоп. В обычном микроскопе картинка одномерная, и вы не можете заглянуть во внутрь ткани, потому что видимый свет не проходит и поглощается этой тканью. Здесь излучение инфракрасное на специализированной длине волне 1,3 микрона. На этой длине волны мы можем просветить живую ткань вглубь до двух миллиметров, и не повредить ее одновременно, увидеть сигнал с этой глубины. Фактически это оптическая томография. Можно видеть отдельные нейроны в тканях мозга», — сказал он.