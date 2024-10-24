В СМИ рассказали о винах, которые пил в Австралии Карл III

По данным издания, приобрести эти вина может практически любой желающий, потому что они стоят не очень дорого. Все пять вин, которые были представлены в королевском меню, были местными.
Какое вино пил Карл III.
- Josef Chromy Sparkling NV.
- Hentley Farm Eden Valley Riesling.
- Hentley Farm Barossa Shiraz.
- Castelli Silver Series Chardonnay.
- Cape Mentelle Marmaduke Cabernet Sauvignon.
Кроме вина издание также сообщает о том, какие блюда были включены в королевское меню. Королю и королеве Британии подавали краба по-бундебергски, крокеты из трески и тасманийского лосося.