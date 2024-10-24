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В СМИ рассказали о винах, которые пил в Австралии Карл III

Во время визита в Австралию Карл III и его супруга королева Камилла пили вино, стоимость которого не превышает $35. Об этом пишет The Australian Women’s Weekly.

Источник: Legion-Media

По данным издания, приобрести эти вина может практически любой желающий, потому что они стоят не очень дорого. Все пять вин, которые были представлены в королевском меню, были местными.

Какое вино пил Карл III.

  • Josef Chromy Sparkling NV.
  • Hentley Farm Eden Valley Riesling.
  • Hentley Farm Barossa Shiraz.
  • Castelli Silver Series Chardonnay.
  • Cape Mentelle Marmaduke Cabernet Sauvignon.

Кроме вина издание также сообщает о том, какие блюда были включены в королевское меню. Королю и королеве Британии подавали краба по-бундебергски, крокеты из трески и тасманийского лосося.