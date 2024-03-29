В слоях 1900-летней давности внезапно «всплыл» микропластик

Результаты любопытного исследования опубликованы в журнале Science of the Total Environment, а коротко о них сообщает CNN. Неожиданное открытие совершила группа исследователей из Йоркского университета. Она в лабораторных условиях изучала почвенные образцы, датируемые первым или вторым веком нашей эры. Образцы были получены в результате раскопок, проведенных еще в 1980-х годах.
В результате исследователи выявили 16 различных типов микропластических полимеров в «архивных образцах почвы». Речь идет о крошечных кусочках пластика размером не более пяти миллиметров, то есть с семя кунжута. Как поясняют исследователи, такие частицы образуются, когда более крупные куски пластика разрушаются в результате химического разложения.
Кроме того, добавляют ученые, подобный микропластик широко использовались в некоторых косметических продуктах примерно до 2020 года. Авторы исследования считают, что их находка подтверждает факт негативного воздействия микропластика на окружающую среду, а значит и на здоровье человека. Кусочки пластика каким-то образом проникли в древние почвенные образцы. Для археологии, считают авторы работы, это плохая новость.
«То, что раньше считалось нетронутыми археологическими отложениями, хранившимися с конца 1980-х годов и вполне себе созревшими для исследования, на самом деле оказалось загрязнено пластиком, — говорит профессор Джон Шофилд из Йоркского университета. — Мы знакомы с пластиком в океанах и реках. Но здесь мы видим, что и наше историческое наследие уже содержит в себе себя токсичные элементы. В какой степени это загрязнение ставит под угрозу доказательную ценность археологических месторождений — это то, что мы попытаемся выяснить дальше».