В слоях 1900-летней давности внезапно «всплыл» микропластик

«То, что раньше считалось нетронутыми археологическими отложениями, хранившимися с конца 1980-х годов и вполне себе созревшими для исследования, на самом деле оказалось загрязнено пластиком, — говорит профессор Джон Шофилд из Йоркского университета. — Мы знакомы с пластиком в океанах и реках. Но здесь мы видим, что и наше историческое наследие уже содержит в себе себя токсичные элементы. В какой степени это загрязнение ставит под угрозу доказательную ценность археологических месторождений — это то, что мы попытаемся выяснить дальше».