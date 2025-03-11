В Словакии хотят выселить бобра, облюбовавшего участок у источника воды

«Речной бобр в Кленовой долине в Татранском национальном парке своей активностью на водотоке представляет повышенный риск для источника питьевой воды для более чем 5 000 жителей окрестных деревень. Он строит свои плотины на участке между (очистительной) установкой и местом забора сырой воды», — пишет издание.
Как уточнило издание, во вторник состоялась встреча руководства национального парка и экоактивистов для поиска выхода из сложившейся ситуации.
По данным портала, работники заповедника гуманными методами попытаются сделать место, которое облюбовал бобр, «непривлекательным», чтобы животное самостоятельно покинуло его и переместилось туда, «где не будет своей активностью ставить под угрозу здоровье людей».