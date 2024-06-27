В «Сириусе» запатентовали новый способ лечения наследственной слепоты

Работа ученых «Сириуса» показала, что генная терапия на базе измененной формы гена AIPL1 успешно проникала в клетки и заставляла их вырабатывать нужный белок. «Полученные данные дополняют имеющиеся представления о внутриклеточном иммунном ответе на трансдукцию AAV векторами и смогут позволить в будущем лучше прогнозировать реакции организма пациента на генную терапию не только амавроза Лебера IV типа, но и других наследственных заболеваний», — пояснил руководитель направления «Генная терапия» Научно-технологического университета «Сириус» Александр Карабельский, чьи слова приводятся пресс-службой.