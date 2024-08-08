В «Сириусе» создают систему прогнозирования опасных геоявлений

Лобковский подчеркнул, что метан — парниковый газ, который вносит вклад в изменение климата, и в случае его выбросов во время эксплуатации добывающих морских платформ могут произойти экологические катастрофы. В качестве примера такой катастрофы ученый привел инцидент в Мексиканском заливе, где в апреле 2010 года на платформе «Deepwater Horizon» произошел взрыв. Остановить утечку удалось лишь спустя три месяца, когда в воды залива уже попало 4,9 млн баррелей нефти.