В «Сириусе» создают систему прогнозирования опасных геоявлений

СИРИУС /Федеральная территория/, 7 августа. /ТАСС/. Ученые университета «Сириус» создают систему мониторинга и предупреждения геологических опасных явлений — цунами, землетрясений и оползней. В результате будет создан комплексный подход к мониторингу геопасностей, который можно будет применять и в других тектонически активных регионах, в том числе, с целью прогноза выбросов метана в арктических морях, сообщил ТАСС академик РАН, главный научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус», научный руководитель Геологического направления Института океанологии РАН Леопольд Лобковский.
Регион Большого Сочи является достаточно сейсмически и тектонически активным, что связано, в том числе, с активностью региональных разломов. В среднем, на побережье Сочи происходит порядка одного землетрясения в неделю. В частности, в июле сейсмологи неоднократно фиксировали подземные толчки между Сочи и Туапсе.
«Группа ученых приступила к разработке системы мониторинга и предупреждения геоопасностей, направленной на комплексное исследование территории и прибрежной акватории федеральной территории “Сириус” и Большого Сочи. Особенно амбициозным вызовом было бы дальнейшее применение подобной системы мониторинга в удаленных, труднодоступных регионах России, таких как акватории арктических морей и их береговые зоны. Помимо общеизвестных морских геоопасностей, таких как землетрясения, просадки грунтов, подводные оползни, цунами, и в Черном море, и в арктических морях широко распространены места массированного выхода метана из морских осадков», — сказал собеседник агентства.
Разрабатываемая система основана на совместной интерпретации данных о современных деформационных процессах в литосфере, регистрируемых различными геофизическими методами как на земной поверхности, так и на морском дне.
Лобковский подчеркнул, что метан — парниковый газ, который вносит вклад в изменение климата, и в случае его выбросов во время эксплуатации добывающих морских платформ могут произойти экологические катастрофы. В качестве примера такой катастрофы ученый привел инцидент в Мексиканском заливе, где в апреле 2010 года на платформе «Deepwater Horizon» произошел взрыв. Остановить утечку удалось лишь спустя три месяца, когда в воды залива уже попало 4,9 млн баррелей нефти.
Как уточнил Лобковский, в настоящий момент ученые проводят тестовые измерения для анализа уровня сейсмического шума в местах предполагаемого размещения пунктов постоянных сейсмологических наблюдений и подготавливают постаменты пунктов спутниковых геодезических наблюдений. Особенно труднореализуемым и дорогостоящим является следующий этап работ, связанный с установкой морских датчиков, подчеркнул ученый. В рамках развертывания системы мониторинга геоопасностей ученые будут использовать современное сейсмологическое и спутниковое геодезическое оборудование, что позволит повысить автономность системы и снизить необходимые ресурсы для ее дальнейшей эксплуатации.
Об университете
Научно-технологический университет «Сириус» создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. Здесь развиваются проекты в области геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, климата, клинической психологии. В исследования с первых дней включены студенты магистратуры и аспирантуры.