В Сирии рассказали, почему Россия не помогла Башару Асаду

Аш-Шибани также прокомментировал ситуацию вокруг российских баз в Хмеймиме и Тартусе. Он уточнил, что если присутствие этих двух баз отвечает интересам Сирии, то российские войска могут оставаться в стране, в нынешнем виде они не служат никакой цели, но их не планирует оставлять в качестве докраций.