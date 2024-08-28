В Сингапуре туристов высадили из автобуса за то, что они купили мало сувениров

Как сообщает Lianhe Zaobao, водитель настойчиво предлагал туристам купить сувениры. Некоторые согласились, но мужчина на этом не успокоился. Ему показалось, что туристы потратили слишком мало денег. Разозлившись, водитель обругал их и отказался везти дальше. При этом он отказался вынести одной из пассажирок, имеющий проблемы с давлением, лекарство. Он захлопнул двери и просто уехал, а шокированные пассажиры остались стоять на обочине.
Вскоре их злоключения закончились. Сначала туристов пригласили на десерт в ресторан, где они ранее обедали. Потом за брошенными пассажирами приехал другой автобус.
Турфирма случившееся никак не объяснила — компания вообще не дала никаких комментариев. Примечательно, что один из коллег водителя поддержал его. Шофер заявил журналистам, что понимает злость мужчины. Так, водители туристических автобусов часто носят тяжелый багаж, не получая за это чаевые. Они продают сувениры, чтобы подзаработать.
Тем не менее туристы закрывать глаза на произошедшее не стали и подали жалобу в посольство Китая в Сингапуре.
Кстати, на путешественниках пытаются подзаработать не только водители автобусов. Например, в Лиссабоне ввели незаконный «налог» для туристов. Там для приезжих специально завышают цены в ресторанах.