В Сингапуре туристов высадили из автобуса за то, что они купили мало сувениров

Как сообщает Lianhe Zaobao, водитель настойчиво предлагал туристам купить сувениры. Некоторые согласились, но мужчина на этом не успокоился. Ему показалось, что туристы потратили слишком мало денег. Разозлившись, водитель обругал их и отказался везти дальше. При этом он отказался вынести одной из пассажирок, имеющий проблемы с давлением, лекарство. Он захлопнул двери и просто уехал, а шокированные пассажиры остались стоять на обочине.