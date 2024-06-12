В Сингапуре отменят 35-летний запрет на содержание кошек в квартирах

В соответствии с новыми правилами жителям многоквартирных домов разрешат иметь до двух кошек, а также одну собаку утвержденной породы при условии, что они пройдут бесплатный онлайн-курс владения домашними животными, чипируют и зарегистрируют их. Владельцам придется «принять разумные меры», чтобы защитить своих кошек от опасностей, например установить сетки или решетки на окна.