В Сингапуре для употребления в пищу одобрили 16 видов насекомых

Сингапурское агентство по продовольствию (SFA) заявило, что насекомые являются новым и перспективным продуктом питания, и одобрило для употребления в пищу 16 видов насекомых. Среди них — сверчки, кузнечики, черви, личинки, моль, саранча и даже один вид пчелы. Сообщается, что насекомых должны выращивать на специализированных предприятиях, следящих за качеством продукции.