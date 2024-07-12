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В Сингапуре для употребления в пищу одобрили 16 видов насекомых

По мнению Сингапурского агентства по продовольствию (SFA), к насекомым, которые могут быть отнесены к категории «пригодных в пищу», относятся сверчки, личинки, моль и даже один вид пчел.

Источник: Shutterstock

Сингапурское агентство по продовольствию (SFA) заявило, что насекомые являются новым и перспективным продуктом питания, и одобрило для употребления в пищу 16 видов насекомых. Среди них — сверчки, кузнечики, черви, личинки, моль, саранча и даже один вид пчелы. Сообщается, что насекомых должны выращивать на специализированных предприятиях, следящих за качеством продукции.

Известно, что местная сеть ресторанов House of Seafood уже разработала меню из 30 блюд с насекомыми, среди которых есть суши с шелкопрядами и сверчками, а также фрикадельки, фаршированные червями.

И хотя нам такое «гурманство» может показаться достаточно необычным, насекомые употребляются в пищу в 128 странах, среди них: Таиланд, Индия, Демократическая Республика Конго, Китай, Бразилия и Япония. ЕС также находится в процессе утверждения некоторых видов насекомых в качестве «нового источника пищи».

Тем временем в Москве тоже предлагают необычный деликатес — шаурму с добавлением сусального золота. Подробнее читайте в отдельном материале.

Кристина Корчанова