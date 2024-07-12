В Сингапуре для употребления в пищу одобрили 16 видов насекомых

Сингапурское агентство по продовольствию (SFA) заявило, что насекомые являются новым и перспективным продуктом питания, и одобрило для употребления в пищу 16 видов насекомых. Среди них — сверчки, кузнечики, черви, личинки, моль, саранча и даже один вид пчелы. Сообщается, что насекомых должны выращивать на специализированных предприятиях, следящих за качеством продукции.
Известно, что местная сеть ресторанов House of Seafood уже разработала меню из 30 блюд с насекомыми, среди которых есть суши с шелкопрядами и сверчками, а также фрикадельки, фаршированные червями.
И хотя нам такое «гурманство» может показаться достаточно необычным, насекомые употребляются в пищу в 128 странах, среди них: Таиланд, Индия, Демократическая Республика Конго, Китай, Бразилия и Япония. ЕС также находится в процессе утверждения некоторых видов насекомых в качестве «нового источника пищи».
Тем временем в Москве тоже предлагают необычный деликатес — шаурму с добавлением сусального золота. Подробнее читайте в отдельном материале.
Кристина Корчанова