В Сиднее впервые за 15 лет расцвел редкий «трупный цветок»

Известно, что всего в мире осталось около 1300 «трупных цветков». Родиной Amorphophallus titanum являются тропические леса Суматры в Индонезии. В естественной среде обитания цветок расцветает раз в 7−10 лет, однако в оранжерее Королевского ботанического сада Сиднея он не цвел уже 15 лет.