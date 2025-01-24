В Сиднее впервые за 15 лет расцвел редкий «трупный цветок»

В оранжерее Королевского ботанического сада Сиднея (Австралия) впервые за 15 лет расцвело редкое растение, источающее специфический запах. Чтобы увидеть «трупный цветок», известный в науке как Amorphophallus titanum, сотни людей отстояли многочасовую очередь, — пишет Associated Press.
Сообщается, что «трупный цветок» обладает уникальным ароматом, напоминающим запах несвежих носков или гниющего мусора. Однако даже это не остановило людей, желающих воочию увидеть, как цветет крайне редкое растение высотой 1,6 м.
В течение дня цветонос медленно раскрывался, словно плиссированная юбка вокруг величественного центрального клубня, желто-зеленая внешняя часть которого изгибалась, открывая бордовую сердцевину.
Ангус Далтон, журналист Sydney Morning Herald, посетивший оранжерею, рассказал, что запах от цветения «трупного цветка» вызывал тошноту, но удивительное зрелище определенно стоило того.
Известно, что всего в мире осталось около 1300 «трупных цветков». Родиной Amorphophallus titanum являются тропические леса Суматры в Индонезии. В естественной среде обитания цветок расцветает раз в 7−10 лет, однако в оранжерее Королевского ботанического сада Сиднея он не цвел уже 15 лет.
Софи Дэниел, представительница Королевского ботанического сада Сиднея, рассказала, что этому растению крайне тяжело «выживать» в дикой природе из-за редкого цветения и отсутствия возможности самоопыления. Чтобы «трупный цветок» смог размножиться в естественной среде обитания, нужно, чтобы поблизости расцвел еще один представитель этого вида.
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