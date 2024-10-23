Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сиднее спасли какаду, «застрявшего» в супермаркете на четыре недели

Все это время напуганная птица скиталась по прилавкам и питалась магазинными булочками.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Какаду с серым хохолком по кличке Микки, питавшийся на протяжении четырех недель булочками в супермаркете Coles в Сиднее (Австралия), наконец был пойман местной службой охраны дикой природы. Ожидается, что птица вскоре будет выпущена на свободу.

Микки случайно залетел в большой супермаркет еще в сентябре. С тех пор какаду либо не мог выбраться без посторонней помощи, либо слишком привык к бесплатной выпечке. Тем не менее на протяжении почти четырех недель он скитался по прилавкам магазина.

История Микки быстро стала популярна в соцсетях, некоторые пользователи даже распустили слух, что какаду «заказали» из-за того, что он нанес значительный финансовый ущерб супермаркету, регулярно угощаясь хлебобулочными изделиями.

К счастью, все это оказалось лишь слухами. 22 октября премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил журналистам, что власти не собираются убивать какаду, а служба охраны дикой природы Сиднея придумала, как поймать неугомонного Микки.

Чтобы заманить птицу в переноску, они привели на помощь пернатого помощника — второго какаду по кличке Дорис. Специалисты объяснили, что Микки был сильно напуган из-за постоянных попыток поймать его, однако присутствие другого какаду значительно его успокоило.

У бедной птички больше четырех недель не было света, и она питалась булочками и водой, которые приносил ночной администратор, который очень полюбил птицу.

Представители службы охраны дикой природы Сиднея

Ранее рассказывали, как попугай разоблачил испанского арбитра, спев гимн клуба «Реал».