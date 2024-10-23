В Сиднее спасли какаду, «застрявшего» в супермаркете на четыре недели

Какаду с серым хохолком по кличке Микки, питавшийся на протяжении четырех недель булочками в супермаркете Coles в Сиднее (Австралия), наконец был пойман местной службой охраны дикой природы. Ожидается, что птица вскоре будет выпущена на свободу.
Микки случайно залетел в большой супермаркет еще в сентябре. С тех пор какаду либо не мог выбраться без посторонней помощи, либо слишком привык к бесплатной выпечке. Тем не менее на протяжении почти четырех недель он скитался по прилавкам магазина.
История Микки быстро стала популярна в соцсетях, некоторые пользователи даже распустили слух, что какаду «заказали» из-за того, что он нанес значительный финансовый ущерб супермаркету, регулярно угощаясь хлебобулочными изделиями.
К счастью, все это оказалось лишь слухами. 22 октября премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил журналистам, что власти не собираются убивать какаду, а служба охраны дикой природы Сиднея придумала, как поймать неугомонного Микки.
Чтобы заманить птицу в переноску, они привели на помощь пернатого помощника — второго какаду по кличке Дорис. Специалисты объяснили, что Микки был сильно напуган из-за постоянных попыток поймать его, однако присутствие другого какаду значительно его успокоило.
У бедной птички больше четырех недель не было света, и она питалась булочками и водой, которые приносил ночной администратор, который очень полюбил птицу.
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