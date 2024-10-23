В Сиднее спасли какаду, «застрявшего» в супермаркете на четыре недели

Микки случайно залетел в большой супермаркет еще в сентябре. С тех пор какаду либо не мог выбраться без посторонней помощи, либо слишком привык к бесплатной выпечке. Тем не менее на протяжении почти четырех недель он скитался по прилавкам магазина.