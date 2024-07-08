В Сицилии больше не принимают туристов, потому что там кончается вода

Конечно, может показаться, что проблема надуманная — Сицилия это остров, и вода окружает его со всех сторон. Но соленую воду пить нельзя, а опреснительные заводы, которые были на острове, не использовались больше 10 лет. На то, чтобы отремонтировать их и снова запустить, нужно время — а у Сицилии его, кажется, нет.