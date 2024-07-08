В Сицилии больше не принимают туристов, потому что там кончается вода

Агридженто — один из главных туристических городов в Сицилии. Помимо храмов и мест археологических раскопок тут есть древнеримский акведук, который функционирует по сей день. Точнее, функционировал до недавнего времени — сейчас он пересох, и у города большие проблемы с питьевой водой.
От проблемы страдают не только местные жители, но и гостиницы, которые привыкли получать воду как раз из акведука. Владельцы не могут гарантировать, что в ванной будет работать душ, а в туалете смыв, и вынуждены массово отказывать туристам.
Засуха началась еще в конце зимы и ударила по двум главным отраслям экономики острова: туризму и сельскому хозяйству. Ограничения на использование воды начали вводить в Сицилии с февраля — они затронули более миллиона человек в 93 поселениях, как отмечает CNN. Кое-где нормы потребления сократили вдвое, и на ночь воду выключают совсем.
На сайте рекомендаций TripAdvisor пользователи обсуждают, имеет ли смысл ехать в регион и будет ли в гостинице вода, но владельцы ничего не могут обещать: ситуация все время меняется. Поскольку рисковать испорченным отдыхом никто не хочет, поток туристов сразу пошел на спад.
Сицилия запросила помощи у Рима — местные власти надеются, что правительство придумает, как завозить пресную воду на остров — но пока никакого плана у столичных чиновников нет. итальянское министерство туризма посоветовало Сицилии растянуть туристический сезон и приглашать людей посещать остров не летом, а весной и осенью, когда проблемы с водой не настолько серьезные.
Проблема тянется не первый год — каждое лето на Сицилии проблемы с водоснабжением, а в прошлом году к ним добавилось несколько серьезных пожаров. Европа страдает от изменений климата сильнее всех континентов, и Сицилия — одна из самых проблемных точек. В августе 2023 года Сиракузы поставили температурный рекорд для континента: 48,8 градусов Цельсия.
Зимой на острове выпало меньше четверти от нормы осадков. Сицилийцы убеждены, что проблемы не оставят их еще долго: погода может выправиться, а вот туристы не скоро захотят приезжать снова — а туризм остается для острова главным источником дохода.
Местные жители вынуждены закупать воду на континенте за свой счет, причем гостиницы обязывает это делать закон: они должны иметь определенный запас воды исходя из количества номеров. Проблема не только в деньгах — маленьким гостиницам эту воду просто негде хранить.
Франческо Пикарелла, глава Федерации отелей Агридженто, уверен, что часть ответственности лежит и на властях: по его словам, разговоры о коммунальной реформе ходят с 2011 года, но капитальным ремонтом системы водоснабжения так никто и не занялся.
Конечно, может показаться, что проблема надуманная — Сицилия это остров, и вода окружает его со всех сторон. Но соленую воду пить нельзя, а опреснительные заводы, которые были на острове, не использовались больше 10 лет. На то, чтобы отремонтировать их и снова запустить, нужно время — а у Сицилии его, кажется, нет.
Выcокая температура мучает весь мир. Недавно писали, что лучше есть, чтобы хорошо чувствовать себя в жару.
Георгий Мазуркевич