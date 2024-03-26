В Сибири защитили картофель от грибка с помощью березовых опилок

ТАСС, 26 марта. Специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) усовершенствовали метод защиты картофеля от грибковых заболеваний с помощью специальных препаратов — фунгицидов. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, ученые нашли оптимальную упаковку, в которой препарат эффективно действует, находясь в почве — и в роли упаковочного материала выступают березовые опилки.
«Биотехнологи СФУ разработали особые гранулы размером 5−7 мм, в которые можно поместить фунгицид, и которые будут постепенно высвобождать его в микродозах, обеспечивая плавное защитное действие на корневую систему и клубни картофеля. В состав таких гранул входит поли-3-гидроксибутират и измельченные березовые опилки — по форме получившиеся гранулы напоминают мелкие древесные пеллеты», — отметили в пресс-службе.
Выбор наполнителя, по словам ученых, вызван тем, что, по итогам эксперимента, именно березовые опилки зарекомендовали себя как идеальный «агент», в отличие от других материалов вроде глины и торфа. Опилки впитывают влагу, а изготовленная из них гранула медленно разрушается, выпуская фунгицид в почву.
При этом опилки являются дешевым и общедоступным сырьем, которое несложно получить на местных деревообрабатывающих предприятиях. Пока именно проблема подходящего наполнителя представляет сложность, так как для этой цели пытаются использовать экологичные биополимеры, постепенно разлагающиеся на углекислоту и воду. Но эти вещества довольно дорогостоящие.
«Картофель часто поражается грибковыми заболеваниями — фитофторозом, фузариозом, альтернариозом, ризоктониозом. Причем страдает преимущественно корневая часть растения и клубни. Стандартная обработка подразумевает предпосевное внесение фунгицидов, затем, когда их действие слабеет, приходится дополнительно обрабатывать картофельные поля в течение лета. Наш способ гораздо проще — гранулы с фунгицидом вносятся однократно и продолжают действовать в течение всего сезона вегетации вплоть до сбора урожая», — рассказала профессор кафедры биотехнологии Светлана Прудникова.
Испытания проводились как в лабораторных условиях, так и на опытном участке в Сухобузимском районе Красноярского края. Картофель, растущий в лабораторных условиях на почве с фунгицидами, поступающими из биогранул, показал раннее прорастание, а повреждение растений патогенами не превышало 10%. Вес клубней оказался выше на 30%, а повышение урожайности варьировалось от 60 до 70%. Исследование проведено в рамках мегагранта «Агропрепараты нового поколения», реализуемого в СФУ под руководством ведущего учёного, профессора Сабу Томаса.