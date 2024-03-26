В Сибири защитили картофель от грибка с помощью березовых опилок

Испытания проводились как в лабораторных условиях, так и на опытном участке в Сухобузимском районе Красноярского края. Картофель, растущий в лабораторных условиях на почве с фунгицидами, поступающими из биогранул, показал раннее прорастание, а повреждение растений патогенами не превышало 10%. Вес клубней оказался выше на 30%, а повышение урожайности варьировалось от 60 до 70%. Исследование проведено в рамках мегагранта «Агропрепараты нового поколения», реализуемого в СФУ под руководством ведущего учёного, профессора Сабу Томаса.