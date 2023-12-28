В Сибири нашли челюсть человека вместе с костями первобытных животных

Источник: paeas.ru

Команда ученых из Новосибирска, Томска и Иркутска обнаружила на юге Средней Сибири в Северо-Минусинской впадине фрагмент нижней челюсти древнего человека, которая находилась рядом с окаменевшими останками пещерного льва, мамонта, бизона, оленя и других представителей плейстоценовой мегафауны.

Находка предположительно представляет собой останки человека каменного века, однако с уверенностью об этом можно будет говорить только после завершения радиоуглеродного анализа, который определит возраст артефакта. Так говорится в отчете исследователей в журнале «Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий».

Но уже понятно, заявили ученые, что обладатель найденной челюсти страдал кариесом, зубным камнем, да и многих зубов лишился еще при жизни. Подбородок у человека был широким, а сама челюсть квадратной формы. Как предположили археологи, останки принадлежат мужчине. У него был явный воспалительный процесс в полости рта, а из-за отсутствия части зубов ему приходилось пережевывать пищу теми, что остались, это стало ясно антропологам по степени износа моляров.

Ранее археологи Сибирского федерального университета в ходе экспедиции нашли неизвестные памятники культуры древних племен на территории современного Красноярского края. Обнаружены также жилища, украшения и даже площадки для ремесла. На месте раскопок выявили остатки жилищ, фрагменты керамической посуды с оригинальным орнаментом, украшения из глины, пуговицы, бусы и стеклянную бусину с золотой фольгой, которая каким-то образом попала на территорию современной Сибири из восточных областей Римской империи.

На площадке возле жилища были найдены железные наконечники стрел и остатки большого кострища, которое могло иметь хозяйственное значение. Археологи считают, что найденное поселение можно соотнести с так называемым язаевским периодом культуры. Основным ремеслом древних жителей Сибири этого периода было кузнечное дело, о чем свидетельствуют многочисленные фрагменты молотков и других орудий.