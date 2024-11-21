В швейцарской часовне установили голограмму Иисуса Христа на базе ИИ

В рамках проекта Deus in Machina («Бог в машине») в часовне Святого Петра (Люцерн, Швейцария) установили голограмму Иисуса Христа на базе искусственного интеллекта. Прихожане могут исповедоваться голографическому Иисусу и получить совет по вопросам веры. Об этом сообщает Daily Mail.
Нейросеть была разработана специалистами Университета Люцерна и обучалась на текстах Нового Завета. Голограмма Иисуса может говорить на 100 разных языках, поэтому с ней сможет пообщаться практически любой турист, приезжающий в Люцерн.
Иисус приветствует посетителя на входе в церковь. Он произносит сообщение: «Ни при каких обстоятельствах не раскрывайте личную информацию, пользуйтесь этим сервисом на свой страх и риск, нажмите кнопку, если вы согласны». После этого человек может задать любой вопрос. При ответе лицо Иисуса двигается синхронно с речью.
По меньшей мере две трети людей, которые поговорили с голографическим Иисусом, сообщили, что испытали «духовный» опыт. ИИ может давать убедительные ответы даже на такие сложные вопросы, которые касаются эвтаназии смертельно больного родственника.
Один из посетителей отметил, что голограмма укрепила его веру и помогла понять, как делиться ею с окружающими. Однако не все восприняли эксперимент позитивно: некоторые называют советы бота слишком общими, а сам проект — уловкой.
Теолог Марко Шмид из часовни Святого Петра утверждает, что ИИ продемонстрировал соответствие богословским принципам церкви. Он заявил, что за ИИ-священниками будущее, так как они могут работать круглосуточно.
Профессор Университета Люцерна Петер Кирхшлегер подчеркнул, что машины никогда не смогут заменить человека в вопросах пастырской заботы и веры. Он призывает быть осторожными при внедрении технологий в такие чувствительные области, как религия.
Deus in Machina был доступен для публики с августа по октябрь, а обсуждения по итогам проекта продолжатся до конца ноября. Организаторы заявили, что эксперимент призван не заменить общение прихожанина со священником, а послужить поводом для дискуссии о роли технологий в духовной жизни.
Ранее в преддверии Юбилейного года Ватикан представил маскота в виде аниме-персонажа по имени Люче. Это девочка с голубыми волосами, одетая в желтый плащ — отсылка к флагу Ватикана. В руках она держит посох, символ паломничества.
Архиепископ Рино Физичелла, главный организатор мероприятий в честь Юбилейного года, назвал талисман символом стремления Ватикана взаимодействовать с «поп-культурой, которую так любит молодежь». В следующем году Люче станет лицом павильона Святого Престола на выставке «Экспо-2025» в Осаке. Она будет представлять тему «Красота дарит надежду» вместе с картиной Караваджо «Положение во гроб», которую специально для выставки предоставят Музеи Ватикана.