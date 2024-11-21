Иисус приветствует посетителя на входе в церковь. Он произносит сообщение: «Ни при каких обстоятельствах не раскрывайте личную информацию, пользуйтесь этим сервисом на свой страх и риск, нажмите кнопку, если вы согласны». После этого человек может задать любой вопрос. При ответе лицо Иисуса двигается синхронно с речью.