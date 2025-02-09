В Швейцарии выяснили, что яйцо могло появиться раньше курицы

Это позволяет предположить, что механизмы формирования яйцеклеток могли существовать задолго до появления животных, а значит, яйца могли появиться гораздо раньше кур. Однако это не единственная гипотеза, и некоторые ученые считают, что эволюция кур могла идти по другому пути и они изначально размножались без откладывания яиц.