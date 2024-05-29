В Швейцарии представили биопроцессор на основе органов головного мозга

Neuroplatform работает круглосуточно и без выходных уже 4 года. За это время органоиды заменялись более 250 раз. Учитывая, что размещается каждый раз минимум четыре органоида и меняются они одновременно, это равнозначно тестированию более 1000 биологических деталей. Первоначально их время жизни составляло всего несколько часов, но различные усовершенствования увеличили срок до 100 дней.