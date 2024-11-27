В Швеции в декрет смогут уйти бабушки и друзья родителей

Теперь матери и отцы могут передать до 45 дней оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком лицам, не являющимся родственниками семьи или опекунами. Если же родитель воспитывает малыша в одиночку, он имеет право отдать 90 дней декрета из 480 положенных.