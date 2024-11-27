В Швеции в декрет смогут уйти бабушки и друзья родителей

В Швеции бабушкам, дедушкам, а также друзьям семьи разрешили брать отпуск по уходу за ребенком. Об этом пишет Daily Mail.
Теперь матери и отцы могут передать до 45 дней оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком лицам, не являющимся родственниками семьи или опекунами. Если же родитель воспитывает малыша в одиночку, он имеет право отдать 90 дней декрета из 480 положенных.
В правительстве считают, что таким образом шведы смогут найти баланс между личной жизнью, работой и семьей.
Чтобы получить пособие, «временному опекуну» нужно оформить страховку по уходу за ребенком. Размер компенсации декретного отпуска для пенсионеров будет рассчитываться исходя из размера пенсии.
Также с 1 июля шведским родителям увеличили количество «двойных дней» (когда оба родителя могут взять отпуск по уходу за ребенком одновременно) с 30 до 60.
В 1974 году Швеция первой в мире ввела оплачиваемый декретный отпуск для матерей, а в 1995-м несколько месяцев декрета закрепили за отцами. По данным Шведского агентства социального страхования, сейчас только 17% отцов детей, рожденных в 2017-м, не воспользовались декретом.
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