В Швейцарии продали картину, впервые проверенную на подлинность ИИ

Марианна Веревкина родилась в Туле в 1860 году в семье военачальника. Вместе с родителями Марианна часто переезжала — сначала в Витебск, затем в Вильнюс (Литва), после в Люблин (Польша), Москву, Петербург и в Аскону (Швейцария). Известно, что в молодости Марианна брала уроки у Ильи Репина.