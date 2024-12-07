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В Швейцарии продали картину, впервые проверенную на подлинность ИИ

Полотно было написано русской художницей Марианной Веревкиной.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Швейцарский аукционный дом стал первым в истории, продавшим произведение искусства, аутентифицированное исключительно с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Semafor.

Сообщается, что на прошлой неделе неназванная работа русской художницы Марианны Веревкиной была продана за $17 тыс (~ 1,7 млн рублей). Эксперты отметили, что финальная стоимость была в два раза выше оценочной. Вероятно, что ИИ сыграл в этом не последнюю роль.

Марианна Веревкина родилась в Туле в 1860 году в семье военачальника. Вместе с родителями Марианна часто переезжала — сначала в Витебск, затем в Вильнюс (Литва), после в Люблин (Польша), Москву, Петербург и в Аскону (Швейцария). Известно, что в молодости Марианна брала уроки у Ильи Репина.

Аукционный дом сотрудничал с ИИ-компанией Art Recognition для проверки подлинности. В ходе аутентификации ИИ изучил мельчайшие детали произведения, включая мазки кисти, пропорции и цветовые вариации. Впоследствие удалось установить, что полотно является подлинным.

Фальсификация в мире искусства довольно распространена. Например, в 2018 году французский художественный музей обнаружил, что 82 из 140 его картин, приписываемых художнику-пейзажисту Этьену Террюсу, были поддельными.

Ранее рассказывали, что в Европе подделали более 2100 шедевров художников — Бэнкси, Пабло Пикассо, Энди Уорхола и Густава Климта.