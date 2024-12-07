В Швейцарии продали картину, впервые проверенную на подлинность ИИ

Швейцарский аукционный дом стал первым в истории, продавшим произведение искусства, аутентифицированное исключительно с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Semafor.
Сообщается, что на прошлой неделе неназванная работа русской художницы Марианны Веревкиной была продана за $17 тыс (~ 1,7 млн рублей). Эксперты отметили, что финальная стоимость была в два раза выше оценочной. Вероятно, что ИИ сыграл в этом не последнюю роль.
Марианна Веревкина родилась в Туле в 1860 году в семье военачальника. Вместе с родителями Марианна часто переезжала — сначала в Витебск, затем в Вильнюс (Литва), после в Люблин (Польша), Москву, Петербург и в Аскону (Швейцария). Известно, что в молодости Марианна брала уроки у Ильи Репина.
Аукционный дом сотрудничал с ИИ-компанией Art Recognition для проверки подлинности. В ходе аутентификации ИИ изучил мельчайшие детали произведения, включая мазки кисти, пропорции и цветовые вариации. Впоследствие удалось установить, что полотно является подлинным.
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