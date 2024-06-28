В шведском городе выставили на продажу землю по цене ₽8 за метр

В Йётене, небольшом городке в 320 км к юго-западу от Стокгольма, выставили на продажу 29 земельных участков по цене, начинающейся всего с 1 кроны (9 центов США или примерно 8 ₽) за квадратный метр. Столь низкая цена обусловлена постоянным оттоком населения из сельской местности в Швеции, сообщает CNN.
На практически бесплатном участке в Йётене можно построить дом как для постоянного проживания, так и для отдыха. Щедрое предложение направлено на привлечение новых жителей и оживление местного рынка недвижимости, который сейчас переживает непростые времена из-за высоких процентных ставок и экономического спада.
Мэр Йётене Йохан Монссон рассказал, что решение распродать землю за символическую плату было принято в связи с экономическим спадом и сокращением сельского населения. По его словам, цены были снижены на те участки, которые безуспешно пытались продать на протяжении многих лет.
При этом Монссон отметил, что из-за высокой заинтересованности потенциальных покупателей со всего мира процесс продажи был приостановлен до начала августа.
Четверо покупателей уже приобрели участки по цене одной кроны за квадратный метр. Однако дальнейшие продажи, скорее всего, будут проводиться через аукционы. На данный момент любой человек может купить участок, независимо от места жительства, при этом строительство дома должно начаться в течение двух лет после покупки.
Мэр отметил, что, если все пойдет хорошо, количество жителей, которое многие годы стабильно удерживается на уровне 13 тыс. человек, может начать расти.
Для тех, кто планирует переехать, Монссон и предложил добавить уроки шведского в список подготовки к переезду.
Ранее житель Швеции Юхан Бензельшерна фон Энгестрем отсудил право оставить себе упавший на его участок 14-килограммовый метеорит. Апелляционный суд Стокгольма признал метеориты недвижимым имуществом и заявил, что такие небесные тела являются частью земли, на которой они были найдены. Судья Роберт Грин обосновал решение тем, что такие космические объекты «состоят из тех же веществ, которые уже находятся на поверхности земли». Таким образом, метеориты можно считать такой же частью земельного участка, как и многие другие камни.