В шведском городе выставили на продажу землю по цене ₽8 за метр

Ранее житель Швеции Юхан Бензельшерна фон Энгестрем отсудил право оставить себе упавший на его участок 14-килограммовый метеорит. Апелляционный суд Стокгольма признал метеориты недвижимым имуществом и заявил, что такие небесные тела являются частью земли, на которой они были найдены. Судья Роберт Грин обосновал решение тем, что такие космические объекты «состоят из тех же веществ, которые уже находятся на поверхности земли». Таким образом, метеориты можно считать такой же частью земельного участка, как и многие другие камни.