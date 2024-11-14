В Швеции у министра обнаружили «бананофобию»

Авторы статьи отметили, что министр уже сообщала о своей «фобии» в соцсетях. Журналисты газеты также ознакомились с электронной перепиской сотрудников министра. В одном из писем, в частности, помощники писали запрос с просьбой убрать бананы в помещении перед встречей со спикером парламента. Также там требовали, чтобы не было даже следов от этих фруктов.