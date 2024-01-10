В Швеции обнаружили средневековое захоронение очень высокого мужчины

В Швеции археологи нашли средневековую могилу влиятельного мужчины. Подробности в беседе с Live Science раскрыл руководитель раскопок Йохан Кланге из агентства Halland Cultural Environment.

Покойный был очень высоким — 1,9 м. В его время рост среднестатистического мужчины был в районе 1,65 м. Умершего похоронили вместе с мечом длиной 1,3 м. Клинок относится к полутораручным мечам. В силу конструкции такое оружие в бою держали и в двух руках, и в одной руке.

Вероятно, мужчина относился к числу знати, поддерживавшей Кальмарскую унию (1397—1523), при которой Дания, Швеция и Норвегия находились под властью одного правителя — датского короля. Как отметил историк Харальд Густафссон из Лундского университета, унию раздирала междоусобная борьба, кульминацией которой стала «Стокгольмская кровавая баня» 1520 года. Тогда датский король Кристиан II казнил около сотни своих врагов. После этого события в Швеции мало симпатизировали унии.

Захоронение было на кладбище, относящемся к старинному францисканскому мужскому монастырю, который разрушили в 1531 году в ходе реформации в Швеции (1527 — 1593). Его остатки обнаружили в Хальмстаде в 1930-е во время дорожных работ. Из 49 могил только в усыпальнице влиятельного мужчины был погребальный инвентарь — меч.

Недавно в Мексике нашли древнее захоронение двух подростков и одного ребенка. Останкам около 2,5 тыс. — 3 тыс. лет. Они были упокоены в пещере Ла Морита II на северо-востоке страны. Ученые предполагают, что тела умерших могли расчленить в ритуальных целях — их нашли по частям. Но точных выводов пока нет, подробный остеологический анализ еще не проводили.