В Швеции нашли необычное захоронение женщины времен железного века

Во время раскопок археологи обнаружили могильник раннего железного века с 50-ю захоронениями. О нем было известно в XVII веке, но позже на участке стали возделывать землю, и о кладбище забыли. Захоронения на нем были оставлены в период с 500 г. до н.э. по 400 г. н.э.