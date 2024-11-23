В штате Джорджия на Новый год взорвут гостиницу

16-этажная гостиница в центре города Мейкон, штат Джорджия, была построена в 1970 году. В 2017 году она закрылась, а теперь местные власти решили попрощаться с неудачным объектом недвижимости максимально символично: его взорвут в новогоднюю ночь.
Историей поделилось издание Associated Press. Когда-то здание спроектировал Моррис Лапидус, архитектор, ответственный за многие отели на береговой линии Майами-бич. Позже здесь даже отдыхал Элвис, но в целом судьба здания сложилась не слишком удачно.
Прибыль гостиница приносить так и не начала, а в 1991 году ее конфисковало Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк в ходе дела о мошенничестве: правоохранители пришли к выводу, что это здание, в числе прочих, использовали для отмывания нефтяных прибылей режима Саддама Хусейна.
Затем отель проработал еще 15 лет с другим владельцем, после чего закрылся окончательно в 2017 году. В 2024 его выкупило правительство штата за 4,5 миллиона долларов, чтобы использовать участок земли для новых объектов, а со зданием решили попрощаться максимально символично.
Мы купили отель, чтобы его взорвать.
На подрыв здания город потратит еще 2,6 миллиона долларов — чтобы вышло эффектнее, взрыв назначили на полночь с 31 декабря на 1 января, в ночь, когда горожане и так привыкли наблюдать фейерверки, и громким звуком никого не удивить.
Власти пока не знают, что появится на месте гостиницы, но мэр обещает, что новые объекты будут «в сто раз лучше прежнего». Часть территории, скорее всего, уйдет под благоустройство набережной.
Есть и те, у кого взрыв вызывает опасения: лидер местной епископальной общины Расс Генри волнуется, что взрыв повредит здание церкви, которое находится всего в двух кварталах от гостиницы. В следующем году церкви исполнится 200 лет, и в ней до сих пор сохранились витражи, созданные при постройке.
При этом Расс вовсе не против сноса: «Мы согласны, что здание пора снести, и будем рады увидеть что угодно другое на его месте, но не хотелось бы, чтобы нас снесло взрывом накануне юбилея». Мэрия ответила, что предпримет все меры, чтобы при контролируемом взрыве не пострадало ни одно здание вокруг.
Ранее рассказывали, что в Национальной галерее Великобритании снесли ненужную колонну — а внутри нее обнаружили письмо с благодарностью за этот снос.