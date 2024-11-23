В штате Джорджия на Новый год взорвут гостиницу

При этом Расс вовсе не против сноса: «Мы согласны, что здание пора снести, и будем рады увидеть что угодно другое на его месте, но не хотелось бы, чтобы нас снесло взрывом накануне юбилея». Мэрия ответила, что предпримет все меры, чтобы при контролируемом взрыве не пострадало ни одно здание вокруг.