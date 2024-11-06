В шотландском лесу нашли замок Марии Стюарт. Ему более 450 лет

Ее правление в Шотландии сопровождалось сложными религиозными и политическими конфликтами. Коронация ее сына в католической вере вызвала волнение среди протестантов. Вскоре шотландские лорды восстали против королевы, и Мария была вынуждена отречься от престола в пользу малолетнего Якова. Она попыталась вернуть себе власть и бежала из заточения, но ее армия была разгромлена в битве при Лэнгсайде. В поисках поддержки она обратилась к английской королеве Елизавете I, но вместо помощи оказалась заключенной в Англии и провела в заточении почти двадцать лет. В итоге Елизавета I вынесла ей смертный приговор. Мария Стюарт была казнена в 1587 году в возрасте 44 лет.