В шотландском лесу нашли замок Марии Стюарт. Ему более 450 лет

В Южном Ланаркшире в Шотландии археологи нашли остатки замка Эддлвуд, который, предположительно, принадлежал королеве Марии Стюарт. Считается, что замок был разрушен 450 лет назад противниками королевы. Об этом сообщает Daily Mail.
По мнению историков, замок Эддлвуд был одной из ключевых средневековых крепостей Шотландии.
Однако история замка окутана тайной — точная дата постройки и архитектурные особенности этого сооружения остаются неизвестными, что делает его одной из главных загадок Средневековья.
На возможное расположение замка в лесу рядом с городом Гамильтон указывали старинные карты и документы. Раскопки начались в июле 2024 года по инициативе волонтеров из археологической группы Clutha. В процессе раскопок археологи обнаружили артефакты, датируемые
Раскопки продолжатся в 2025 году. Археологи планируют детальнее изучить замок и доказать прямую связь этого места с Марией Стюарт. Сейчас научное сообщество с осторожностью оценивает вероятность, что замок действительно был связан с королевой. Археологические находки должны подкрепиться письменными свидетельствами.
В условиях угрозы со стороны Англии ее выдали замуж за французского дофина Франциска. Однако он умер всего через два года после свадьбы, и в возрасте 18 лет Мария вернулась в Шотландию, чтобы занять трон. Вернувшись, она снова вышла замуж — на этот раз за лорда Генриха Дарнли, родив от него единственного сына, будущего короля Якова VI Шотландского и Якова I Английского.
Ее правление в Шотландии сопровождалось сложными религиозными и политическими конфликтами. Коронация ее сына в католической вере вызвала волнение среди протестантов. Вскоре шотландские лорды восстали против королевы, и Мария была вынуждена отречься от престола в пользу малолетнего Якова. Она попыталась вернуть себе власть и бежала из заточения, но ее армия была разгромлена в битве при Лэнгсайде. В поисках поддержки она обратилась к английской королеве Елизавете I, но вместо помощи оказалась заключенной в Англии и провела в заточении почти двадцать лет. В итоге Елизавета I вынесла ей смертный приговор. Мария Стюарт была казнена в 1587 году в возрасте 44 лет.
Ранее британский искусствовед Адам Бусякевич случайно обнаружил утерянный портрет Генриха VIII, листая ленту социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована на территории России). Его внимание привлекла публикация Тима Кокса, лорда-лейтенанта Уорикшира. На заднем плане снимка Бусякевич заметил картину, которая оказалась пропавшим портретом известного монарха эпохи Тюдоров. На портрете Генрих VIII изображен с мечом в руке и в шляпе с перьями, как на гравюре «Длинный зал» 1839 года, выполненной антикваром Генри Шоу.