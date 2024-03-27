В шотландских болотах нашли таинственный пропеллер от самолета времен Второй Мировой

Ближе всего к загадочной лопасти находятся два места крушения — самолетов B-17 Flying Fortress или B-24 Liberator, которые разбились в той же долине, выше по крутому склону утеса Бейнн-Нуис. Оба — американские бомбардировщики, которые предоставлялись союзникам в Европе по ленд-лизу (про них говорят, что они вступили в войну раньше самих американцев). И в обоих использовались подобные лопасти пропеллера, что также не добавляет ясности в расследовании. Интриги и вопросов также добавляет необычная упаковка артефакта.