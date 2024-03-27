В шотландских болотах нашли таинственный пропеллер от самолета времен Второй Мировой

Открытие принадлежит простым рабочим, которые занимаются восстановлением торфяников на шотландском острове Арран. Ковш экскаватора наткнулся на нечто металлическое и твердое, что в итоге оказалось лопастью пропеллера военного самолета 40-х годов прошлого века.
Находка вызвала споры среди экспертов, так как места крушений Второй Мировой в этом районе известны. И артефакт обнаружили на удалении от них. Но самым большим удивлением для специалистов стало то, что лопасть была упакована в мешки для картофеля и обмотана веревкой. Вот как исследователи объясняют эти загадки.
Археологи сошлись во мнении, что лопасть точно принадлежит военному самолету, который потерпел крушение в этих краях — у западного побережья Шотландии. Согласно предыдущим исследованиям, во времена Второй Мировой войны в этом регионе произошло шесть крушений самолетов — составлена карта их падений и распространения обломков. Однако, новый артефакт был найден за пределами всех этих мест, в высокогорье Койр а’Брэдайн.
Ближе всего к загадочной лопасти находятся два места крушения — самолетов B-17 Flying Fortress или B-24 Liberator, которые разбились в той же долине, выше по крутому склону утеса Бейнн-Нуис. Оба — американские бомбардировщики, которые предоставлялись союзникам в Европе по ленд-лизу (про них говорят, что они вступили в войну раньше самих американцев). И в обоих использовались подобные лопасти пропеллера, что также не добавляет ясности в расследовании. Интриги и вопросов также добавляет необычная упаковка артефакта.
«Наш подрядчик был потрясен, когда увидел конец мешка из-под картофеля, торчащий из болота, поскольку его первой мыслью было, что это могут быть человеческие останки. Однако при тщательных раскопках был обнаружен завернутый пропеллер со все еще обвязанной вокруг него веревкой», — Кейт Сэмпсон, старший рейнджер Аррана Национального фонда Шотландии.
Археологи предполагают, что кто-то нашел ее намного раньше них и пытался перенести — либо сразу после крушения в 1940-х годах, когда осматривали место падения самолета. Либо во время работ Фонда, которые проводились там в 1980-х.
На данный момент исследователи склоняются к тому, что лопасть все-таки принадлежала B-24, так как его обломки найдены первыми по склону от этого болота. Известно, что он разбился в 1943 году, когда снижался в условиях плохой видимости, в облаках, и врезался в крутой склон утеса в горах Аррана. Все 11 человек, бывшие на борту, погибли. Тела членов экипажа и пассажиров были обнаружены вскоре после крушения.
По словам археологов, очень необычно то, что лопасть была тоже явно собрана и подготовлена к перемещению. Так как ученые никогда не убирают подобные обломки с мест обнаружения без предварительного разрешения, о получении которого в исторических записях ничего не сохранилось.
К исследованию привлечены эксперты по авиации, и ученые надеются выяснить, какому самолету принадлежала лопасть, по серийному номеру на детали. Ее можно будет сопоставить с номерами в документах Вооруженных сил.